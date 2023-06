El terrible accidente que sufrió el hermano de Luis Ventura, Carlos: "Dios no deja..."

Luis Ventura accidente de auto hermano.jpg

Hasta ahora, no se sabe cómo está el hermano, cuál es su estado de salud o si hubo o no víctimas fatales. En la red social, los seguidores del periodista le dejaron comentarios de apoyo y amor: "Dios siempre está. Deseo de corazón que estén bien"; ¡Ay luis! Divina protección. ¡Qué susto! y Un milagro, hace un rato pasé por ahi vi ese choque, entre otros mensajes.

Luis Ventura reveló cuál será su futuro al frente de APTRA después los Martín Fierro 2023

La gala de los premios Martín Fierro 2023 se realizará el 9 de julio desde el Hilton Buenos Aires con la conducción de Santiago del Moro que se verá en vivo por Telefe.

Luego de conocerse las nominaciones y la polémica que se generó sobre los invitados al evento, presencias y ausencias confirmadas, Luis Ventura reveló cuál será su futuro en APTRA.

El actual presidente de la entidad contó este jueves en Intrusos, América Tv, si seguirá al frente de la misma una vez terminado el 2023.

"Hasta fin de año estoy seguro con toda la directiva", indicó el periodista consultado sobre si tiene pensado dejar la presidencia de la entidad.

"Yo cumplo mi gestión. Yo digo señores: lo recibí con tres pesos y lo dejo con cuatro. Decime, ¿dónde puse en venta la casa de APTRA?", reafirmó sobre su gestión.

Y aseguró: "No creo que me dejen o no me dejen (de si se va o no de la presidencia), es una decisión personal".

Y sobre algunas críticas que recibe por lo bajo desde adentro de APTRA, señaló: "Yo le doy bola a los que levantan la mano en una asamblea, ahí tienen que hablar".