El terrible susto en pleno show de La Sole en la despedida de Messi: se desmayó en vivo y lo captaron las cámaras

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina con el partido amistoso ante Benín emocionó a toda la Argentina y el mundo. El partido terminó con victoria del seleccionado nacional por 3 a 0 con un gol de penal del capitán.
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Un momento de preocupación se vio al aire mientras Soledad Pastorutti cantaba Brindis en la despedida de Messi de la Selección Argentina.
La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina con el partido amistoso ante Benín emocionó a toda la Argentina y el mundo. El partido terminó con victoria del seleccionado nacional por 3 a 0 con un gol de penal del capitán.
En la previa con shows musicales de cumbia y post partido se vivieron momentos de profunda emoción en los presentes en el estadio de River Plate y también a través de la televisión en la transmisición en vivo.
Tras el partido se observó un detalle que generó repercusión en las redes mientras Soledad Pastorutti cantaba Brindis en el campo de juego.
Mientras la cámara enfocaba a la artista, se observó como un guardia de seguridad privada se desmayó detrás y fue asistido por sus compañeros y parte del cuerpo médico que lo asistió al instante.
La transmisión logró captar ese momento que duró apenas unos segundos y generó tensión por unos instantes en medio de la emotiva despedida a Messi.
Después Soledad Pastorutti ingresó al campo de juego y le cantó de cerca al capitán, terminando la emotiva canción con un simbólico abrazo en medio de un clima de profunda emoción.
En la escena que duró apenas unos segundos se vio como el hombre de seguridad se desvaneció y rápidamente fue contenido por las personas que se encontraban cerca.
La imagen se viralizó rápidamente en la red social X y despertó la inquietud de los usuarios que detectaron justo ese momento en pleno show de La Sole.
Una de las imágenes que más conmovió a todos durante la despedida de Messi de la Selección Argentina fue la de Thiago, el hijo mayor del Diez, visiblemente emocionado y entre lágrimas en medio de la cancha.
El niño no pudo contener el llanto ante la despedida de su papá de la Selección y protagonizó una de las postales más sensibles de una jornada inolvidable.
Al verlo, el futbolista rápidamente se acercó y le dio un sentido abrazo, al que se sumaron Antonela Roccuzzo y Mateo. Ciro, el más pequeño de la familia, hizo lo propio unos segundos después.
La escena reflejó también el costado más íntimo de una noche histórica para Messi, acompañado por toda su familia en un momento cargado de significado.
Mientras miles de hinchas le rendían homenaje desde las tribunas, Thiago vivió de cerca una despedida que seguramente quedará marcada para siempre en la historia familiar.