El tierno homenaje de Evangelina Anderson a Martín Demichelis para celebrar sus 16 años juntos

“Él, quien no sólo se convirtió en mi marido, sino en mi mejor amigo, confidente, mi amor eterno y el papá de mis hijos, él, quien mejor me mira, quien mejor me abraza”, siguió Evangelina Anderson.

La diosa concluyó con una frase muy romántica para el ídolo, a quien conoció en un verano en Villa Carlos Paz, en 2007, y hoy es el padre de sus tres hijos. "Te quiero, por lo menos, en 16 vidas más... Feliz aniversario, Demi”, cerró.

image.png

Cuál es el apodo que Evangelina Anderson le puso a Martín Demichelis

A raíz de su cumpleaños de Martín Demichelis, Evangelina Anderson le dedicó un emotivo posteo a su pareja y dejó en evidencia el apodo que usa para referirse a él en la intimidad.

Evangelina Anderson

“Feliz cumple Demi de mi vida. Que se te sigan cumpliendo todos los sueños. Te amo", escribió la botinera.

Pero eso no fue todo, ya que también se refirió a Martín Demichelis de ese mismo modo en sus historias de Instagram.

“Te amo Demi. Sos enorme”, expresó la modelo junto a una postal donde se lo ve a su marido en medio de una actividad que llevó adelante el conjunto que entrena, con el objetivo de darle un gran momento.