El verdadero motivo por el que Lisandro mintió sobre su situación sentimental en el casting de Gran Hermano

Dentro del confesionario, Licha aclaró algunas incógnitas sobre su situación sentimental. “Yo la conocí en el medio. Cuando me anoté en marzo estaba soltero y a ella la conozco en junio. Me llaman cuando estábamos saliendo hace diez días. Estoy loco por ella”, afirmó el jugador.

“Me pesó muchísimo y me daba mucho miedo de quedarme afuera de la competencia”, se sinceró Lisandro. “Le cuento a ella de los castings de Gran Hermano recién al cuarto. Pensaba que ante la selección de los participantes si veían a alguien soltero lo iban a elegir por encima de mí”, contó.

Además, admitió: “Fue algo que me sigue pesando y que me mata el hecho de que le dije que no vaya a la tribuna el día en que entré a la casa”.

La catastrófica predicción a Furia de Gran Hermano que pone en peligro a Martín Ku y preocupa a todos

En las últimas horas se conoció la placa final de esta semana en Gran Hermano (Telefe) y hubo un gran revuelo por los manejos de Furia y Martín Ku para posicionar a sus compañeros dentro de la misma.

Ante la incertidumbre de que pasará con los hermanitos este domingo, un tarotista habló con el medio Radio Mitre e hizo un fuerte predicción sobre el futuro de los jugadores.

Así las cosas, el gurú de El caldero Tarotista y Hechizos reparó en que "una mala reacción de Furia ante alguna provocación puede llevar a su aliado Martín al peligro absoluto”.

En cuanto al resto de los compañeros de la casa advirtió especialmente sobre dos jugadores. "Hoy en día los mas complicados son Emmanuel Vich y Joel Ojeda. Las energías están parejas, pero habrá que ver el mismo domingo", aseguró.

De todas formas, aseguró que el público cambia minuto a minuto y es por eso que nada es definitivo en el juego. "Solamente el mismo domingo puedo saber la respuesta final, ya que la gente es muy cambiante”, explicó.