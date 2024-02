Feroz descargo de Camila Lattanzio contra la producción de Gran Hermano: "Me tienen cansada"

También agregó enojada: "Quedé entre los cinco (finalistas) y ni siquiera me dieron el lugar para estar en la noche de los exs". “Me tienen cansada con todo lo que dicen”, sostuvo en otra publicación.

Más adelante, la exparticipante contó que después de haber participado del reality no pudo conseguir trabajo en los medios de comunicación. Ahí, una internauta le dio su opinión y escribió: "Debiste pedir tu carta de liberación, en estos tipos de reality te prometen el oro y el moro y al final no cumplen”.

Lattanzio, entonces, le contestó: “El contrato decía que la empresa te conseguía trabajo y que teníamos un ‘representante’. Hace meses le estoy pidiendo una reunión y no me da bola, me habla solo para pedirme marcas que trabajan con mi hermana”.

Camila Lattanzio fulminó a Romina Uhrig tras sus dichos en Gran Hermano: "Resentida"

La ex Gran Hermano Romina Uhrig ingresó este martes a la casa más famosa del país para darle algunos tips de limpieza a los participantes del reality.

En una de las tantas conversaciones que tuvo la exdiputada con los 'hermanitos', habló sobre su compañera de juego Camila Lattanzio y le tiró algunos palitos.

"Me acuerdo cuando entró Cami, no me gusta hacer diferencias, ella no tuvo la culpa de entrar después. Ahora si hace maldad soy la peor, cuando yo vi que empezó a hacer maldad dije... 'yo soy buena y todo' pero ahí no", lanzó Uhrig.

Lattanzio, ni lerda ni perezosa, usó sus redes sociales para responderle a la ex del intendente Walter Festa. "Me encanta porque Romina entró a la casa para ensuciarme y decir cualquier gilada. De las personas que entraron a GH fui de las que menos habló del otro y siempre aporté a la casa", comenzó diciendo enojada.

"Tanto para limpiar como en lo que sea. A Alfa nunca lo quise separar de ella sino que él se apegó a mí y era la única persona que dio lugar a conocerme. Ahora quieren hacer como que no existí. Todos vimos como fueron las cosas y no sé por qué tan resentida si supuestamente había quedado la mejor", disparó.

Más adelante, en otras historias de Instagram, la cantante compartió un video de Romina en el que decía que ella "se fumaba cinco paquetes por día", para ejemplificar las distintas peleas que hubo en esa edición de Gran Hermano.

Acto seguido, Lattanzio, remarcó: "¿Cinco paquetes por día? De pedo me fumo uno. Y en la casa te dan máximo dos por semana. ¿Qué le pasaba que no podía dejar de hablar de mí? A ver si le da a la producción meterme así en dos días, sin hablar de nadie, te revoluciono la casa y seguro aporto más".