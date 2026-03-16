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Elba Marcovecchio habló del reencuentro de Mauro Icardi con sus hijas y apuntó contra Wanda Nara

La abogada Elba Marcovecchio se refirió a la posibilidad de que Mauro Icardi vuelva a ver a sus hijas cuando llegue a la Argentina y responsabilizó a Wanda Nara por los conflictos que rodean el encuentro.

16 mar 2026, 17:26
Elba Marcovecchio habló del reencuentro de Mauro Icardi con sus hijas y apuntó contra Wanda Nara
Elba Marcovecchio habló del reencuentro de Mauro Icardi con sus hijas y apuntó contra Wanda Nara
Elba Marcovecchio habló del reencuentro de Mauro Icardi con sus hijas y apuntó contra Wanda Nara

En medio del fuerte enfrentamiento mediático y judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi, Elba Marcovecchio se refirió al posible reencuentro del futbolista con sus hijas, que podría concretarse en los próximos días cuando el delantero arribe a la Argentina.

La abogada del jugador habló del tema en Desayuno Americano (América TV) y explicó que Icardi tiene previsto llegar al país este jueves. Sin embargo, aclaró que todavía restan definiciones sobre cómo se llevará adelante el encuentro con las niñas.

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Durante la entrevista, Marcovecchio también hizo referencia al rol de Ana Rosenfeld, representante legal de Wanda Nara, y apuntó directamente contra la empresaria. “Uno puede aconsejar lo que sea. Esto no es responsabilidad de la doctora Ana Rosenfeld, convengamos. Esto es una cuestión de lo que haga la señora Wanda Nara”, sostuvo.

En ese marco, la letrada recordó el fuerte episodio que ocurrió durante un intento anterior de encuentro entre el futbolista y sus hijas, que terminó envuelto en un clima de tensión y polémica. “Este encuentro debería darse tranquilo. No tendríamos que estar sufriendo lo que sufrimos, que fue una toma de rehenes, literal”, afirmó, muy crítica con la situación que se vivió en aquel momento.

Marcovechio también remarcó lo complejo que resultó ese episodio y el impacto que generó en las menores. “Fue un escándalo para las nenas”, expresó.

Por último, dejó en claro lo extenso y desgastante que fue ese momento. “Fueron 11 horas. Yo estuve las 11 horas ahí y te puedo asegurar que fue imposible”, cerró, tajante.

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Qué dijo Guillermo Francella tras el rumor de un supuesto acercamiento con Elba Marcovecchio en el cumpleaños de Baby Etchecopar

El pasado viernes 6 de marzo, el destacado actor Guillermo Francella salió al aire vía telefónica en el ciclo Toti 910 por Radio La Red AM 910 y al ser consultado por Pilar Smith por este tema aclaró qué fue lo que pasó.

"Fue raro", dijo de entrada el artista por los rumores que circularon. Y remarcó cómo se dio ese diálogo con la abogada que despertó el sorpresivo rumor.

"Había ido al cumpleaños de Baby y conversé con todo el mundo. De golpe conversé con ella un segundito ahí al lado de la parilla y pasó eso. Pero bueno, es lo que también genera encendido, redes y ese universo nuevo que hay que adaptarse, nada más", aclaró Guillermo Francella.

"Se hablaba de un charla a romance, ya era .un montón", le marcó la periodista de espectáculos. A lo que el actor aseguró:"Esa es la pabra, era un montón, está muy bien definida"

"O sea que no salió un a comerla, eso no pasó en el cumple", intervino el conductor Toti Pasman con humor haciendo referencia a una de las frases más famosas del artista.

Y Guillermo Francella, quien se separó de Marynés Breña a mediados de 2025 tras casi 40 años en pareja, cerró entre risas sobre la charla con la letrada: "No, si yo arranco no paro".

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