Elba Marcovecchio habló del reencuentro de Mauro Icardi con sus hijas y apuntó contra Wanda Nara

Marcovechio también remarcó lo complejo que resultó ese episodio y el impacto que generó en las menores. “Fue un escándalo para las nenas”, expresó.
Por último, dejó en claro lo extenso y desgastante que fue ese momento. “Fueron 11 horas. Yo estuve las 11 horas ahí y te puedo asegurar que fue imposible”, cerró, tajante.
Qué dijo Guillermo Francella tras el rumor de un supuesto acercamiento con Elba Marcovecchio en el cumpleaños de Baby Etchecopar
El pasado viernes 6 de marzo, el destacado actor Guillermo Francella salió al aire vía telefónica en el ciclo Toti 910 por Radio La Red AM 910 y al ser consultado por Pilar Smith por este tema aclaró qué fue lo que pasó.
"Fue raro", dijo de entrada el artista por los rumores que circularon. Y remarcó cómo se dio ese diálogo con la abogada que despertó el sorpresivo rumor.
"Había ido al cumpleaños de Baby y conversé con todo el mundo. De golpe conversé con ella un segundito ahí al lado de la parilla y pasó eso. Pero bueno, es lo que también genera encendido, redes y ese universo nuevo que hay que adaptarse, nada más", aclaró Guillermo Francella.
"Se hablaba de un charla a romance, ya era .un montón", le marcó la periodista de espectáculos. A lo que el actor aseguró:"Esa es la pabra, era un montón, está muy bien definida"
"O sea que no salió un a comerla, eso no pasó en el cumple", intervino el conductor Toti Pasman con humor haciendo referencia a una de las frases más famosas del artista.
Y Guillermo Francella, quien se separó de Marynés Breña a mediados de 2025 tras casi 40 años en pareja, cerró entre risas sobre la charla con la letrada: "No, si yo arranco no paro".