En pleno romance con la China Suárez, Lauty Gram reveló cuánto padece la exposición: "Es feo que..."

LAuty Gram y Fer Dente - captura Noche al Dente.jpg

“Hoy en día no me importa salir en los portales de noticias. Capaz en los primeros años te bajoneás un poco. ‘Uh, qué paja que estén diciendo esto’. Pero hoy en día ya está. Mirá si me voy a poner triste porque X persona diga tal cosa o comenten lo otro. Es re feo que hablen de la vida privada, sobre todo si no lo compartí yo o es algo de lo que no quiero hablar”, reconoció Lauty frente a un atento Fer Dente.

Y ante a la consulta de si enoja, responde o no dice nada, el tiktoker fue tajante. “Cero, no digo nada. Pero hace poco me subieron una foto que me saqué, una selfie, y a un costado estaba el envoltorio de un chicle. ‘Preservativo en la mesa de Lauty Gram’, pusieron. Que de última, no tiene nada de malo que haya un preservativo en la mesa. Hay que usar. Pero imaginate a lo que quieren llegar, lo que quieren inventar para con un envoltorio salgan a decir cualquier cosa”, graficó al influencer sin pelos en la lengua.

El notable gesto de la China Suárez con Lauty Gram que afianza el noviazgo

Para despejar cualquier tipo de rumor de crisis, se conoció un tierno gesto de la China Suárez con Lauty Gram que reafirma el buen momento que atraviesan como pareja.

A comienzos de mayo pasado, la hermana de Lauty fue mamá y la actriz y cantante no dudó en ir a visitar al pequeño recién nacido. Incluso se fotografió con el bebé haciéndole upa junto al resto de la familia de su novio.

Fue Cande Mazzone quien compartió la imagen en cuestión desde su cuenta de Instagram y que despeja cualquier tipo de trascendido de crisis entre los dos.

china suarez lauty gram familia.jpg

“Lo subió Lo más popu. La hermana de Lauty tuvo un hijo, hablé un par de veces con ella, es divina. A full esté vínculo, van re bien la China y Lauty Gram”, contó la periodista desde las redes con la foto en cuestión.

En la misma se ve a la China Suárez posando feliz sosteniendo al bebé junto a Lauty y a su familia. En tanto, el cantante posteó con emoción: "Con mi nuevo sobrinito", en una imagen donde se lo ve solo con el bebé en sus brazos.

En este sentido, la cuenta en Instagram lomaspopucom amplió con las mismas fotos: "Donato tiene dos días de vida y ya la China Suárez le cambió el pañal".