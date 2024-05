Lauty Gram habló a fondo de su relación con la China Suárez: "Es una persona increíble"

Y agregó sobre cómo se llevan: "Nos pasamos hablando de música, de una banda de cosas. Es una re buena madre y una persona muy buena la verdad con un corazón muy lindo".

Embed

En cuanto a la presencia de los medios en cada paso que dan juntos, Lauty se mostró relajado: "Cuando vienen con la mala onda no me gusta pero yo siempre con la mejor".

Sobre la posibilidad de poder formar parte del Bailando si se lo ofrecen a futuro, el joven de 22 años se mostró entusiasmado: "En mis shows bailo, perreo, todo... Así que iría para probar, yo estoy abierto a todo".

Cabe recordar que Lauty y la China llevan juntos varios meses y la relación sentimental marcha de la mejor manera, luego de la foto que subió a las redes la actriz y cantante de Marcos Ginocchio durmiendo donde aclaró que son amigos ante el revuelo que se generó.

Video: Agus Monti

China Suarez Lauty Gram

La China Suárez subió una foto de Marcos Ginocchio en la cama y la eliminó: su descargo

Después de que la China Suárez publicara un video del ganador de la edición anterior de Gran Hermano, Marcos Ginocchio, en su cama, y lo borrara a los pocos minutos, la actriz hizo un contundente descargo.

La cantante había compartido una imagen del ex participante del reality durmiendo en la cama y escribió: "Parece que no sale".

marcos_china suárez.jpg

Inmediatamente la historia de Instagram borrada reavivó los rumores de romance entre ella y el salteño, y Suárez se refirió al respecto.

"¿Cómo les va a costar tanto entender que un hombre y una mujer sean amigos?", comenzó diciendo en otro posteo.

"Es imposible conocer al 'Primo' y no quererlo. Me gusta que esté en mi entorno cercano, porque es bueno de corazón y me hace feliz rodearme de gente así", cerró la actriz y cantante sobre su vínculo con Marcos.