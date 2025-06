Enigmático explosivo: una famosa actriz quedó envuelta en una polémica por una importante deuda

A medida que pasaban los minutos, los conductores comenzaron a sumar pistas sobre la identidad de la famosa. “Es una actriz paraguaya”, exclamó Rodrigo, y agregó un detalle que encendió la polémica: “Hizo temporada en Carlos Paz. Durante los meses que estuvo allá, dejaba siempre prendidos los aires acondicionados de la propiedad. Se iba y los dejaba prendidos”.

El dato que terminó de sacudir al panel fue la cifra de la deuda: “La deuda es de 900 mil pesos”, lanzó Adrián.

Finalmente, y luego de jugar con el misterio, revelaron el nombre de la actriz en cuestión: se trata de Lali González.

La firme explicación de una actriz sobre por qué la empanada debe comerse con pan

La empanada, un clásico argentino, tiene en su versión paraguaya una costumbre algo extraña: se come con pan, como "en sanguchito", y en un divertido ida y vuelta con Sebastián Wainraich, la actriz Lali González defendió la costumbre de su Paraguay natal.

“Nosotros comemos empanada con pan. Yo no pude creer cuando llegue acá (Argentina), que no se come la empanada con pan”, dijo Lali y ante el relato, los conductores de "Vuelta y media” (Urbana Play FM 104.3), quedaron atónitos.

“¿Meten la empanada en dos panes?”, preguntó el marido de Dalia Gutmann, y ella no lo dudó: "Sí, en pan de pancho", respondió.

“Pero si ya tiene empanada, ya tiene masa, ¿para qué metés pan?”, expresó Wainraich, y la actriz que se hizo famosa en Argentina con la novela "La 1-5/18 Somos uno" defendió a capa y espada la costumbre.

“En Paraguay solo comés al horno cuando estás recontra a dieta. Entonces, al ser muy grasosa, es como que el pan chupa la grasa, ¿entendés?”, explicó.

Además, reflexionó que la ausencia del pan en la Argentina es a causa de que este plato se cocina al horno, por lo que no necesita pan para acompañar.

“Es un absurdo, es masa con masa”, sumó Pablo Fábregas, mientras que Wainraich afirmó que dicha combinación es una locura.

Por otro lado, Lali contó que además del pan, se le pone aderezos a la empanada, algo que no dejó de alarmar a los conductores. “La empanada vale por sí sola, no hace falta ponerle nada”, cerró Wainraich.