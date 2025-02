Intrusos 25 años arrancó con todo en América TV: así fue el debut con Rodrigo Lussich y Adrián Pallares

"Comienza nueva nueva temporada de la marca registrada del espectáculo Intrusos 25 años. Con ustedes, los socios del espectáculo... No, no te confundiste... Están acá. Están en América. No se tendrían que haber ido, pero se fueron y volvieron. ¡Volvieron a casa! ¡Rodrigo Lussich y Adrián Pallares!", exclamó el locutor.

De inmediato, Rodrigo y Adrián ingresaron con mucha energía al estudio de Intrusos, completamente renovado para la ocasión. "¡Estamos en casa de nuevo! ¡Felices!", exclamaron al saludar a la audiencia.

Tras la presentación formal, los conductores sumaron a las periodistas que integran el panel: Marcela Tauro, Karina Iavícoli, Paula Varela y Andrea Taboada.

"Vamos a ofrecerles data exclusiva y el impacto periodístico que hizo de Intrusos un programa líder y enorme en 25 años de vida... ¡y por supuesto con la impronta de nosotros, los socios del espectáculo!", destacó. "Arrancamos la temporada 25 del programa más emblemático del mundo del espectáculo", resaltó Adrián Pallares antes de dar la bienvenida a sus compañeras.

Intrusos 25 años con Rodrigo Lussich y Adrián Pallares: "Va a volver gente que no se imaginan"

Rodrigo Lussich y Adrián Pallares regresan a la pantalla de América TV para ponerse al frente del histórico programa de espectáculos que es la marca insignia del canal, Intrusos.

El ciclo celebra sus 25 años en 2025 y tendrán como conductores a los periodistas que ya habían sido parte del programa hace unos años. La fecha del estreno es el próximo lunes 10 de febrero a las 13hs.

En diálogo con PrimiciasYa, Lussich y Pallares contaron cuáles son sus sensaciones ante este nuevo desafío: "Estamos felices de volver a América, de volver por los 25 años de Intrusos, caminar por estos pasillos por estos lugares, es volver a un lugar que uno quiere mucho y que ha sido feliz", destacó Adrián.

Por su parte, Rodrigo indicó: "Yo no comparo los proyectos que voy haciendo, me parece interesante, más allá de los 25 años de Intrusos, el peso de esta marca es enorme, es una bomba y me encanta estar acá en este año especial".

Cabe recordar que Lussich y Pallares estuvieron al frente del ciclo de América en 2021, tras la salida de Jorge Rial, luego de dos décadas al frente del icónico programa de espectáculos. Intrusos contará con una escenografía renovada, un formato más interactivo y con muchas sorpresas.

Solo basta verlos un ratito en pantalla para comprobar la química que tienen. Su relación trasciende lo estrictamente laboral y se definen como “familia”. Curiosamente, el vínculo entre ambos no empezó con tan buena onda como evidencian ahora frente a cámara.

"Recuerden que esta relación laboral, amistosa, profesional nació hace 19 años, con este señor diciéndome 'vos y yo nunca vamos a ser amigos'. Y hoy estamos juntos atravesando otro gran momento", destacó con humor Rodrigo.

Y Adrián, comentó: "Laburar, compartir la misma pasión que es esto, la preproducción de los programas en mi auto, la química que nosotros tenemos viene de fábrica, nos respetamos siempre. Generalmente estamos bastante de acuerdo en lo que queremos hacer, hay cariño y hay respeto, son las dos cosas muy importantes".

Quiénes acompañarán a Rodrigo Lussich y Adrian Pallares en Intrusos 25 años

El ciclo arrancará esta nueva temporada totalmente renovado junto a un increíble equipo de profesionales. Algunas figuras que continúan y otras que se suman tras haber acordado con las autoridades del canal. Marcela Tauro, Andrea Taboada, Paula Varela y Karina Iavícoli estarán en el panel junto a otra incorporación que hasta el momento no quisieron revelar de quién se trata.

"Se queda Marcelita Tauro que es Intrusos y está haciendo un gran trabajo en estos días. También se queda Karina que es una gran profesional, Andrea que está bueno que siga laburando y viene de trabajar en el canal, nos encanta y la gente la quiere mucho. Y Paula Varela que tiene mucha data, está laburando mucho y viene metiendo muchas primicias. Hay mucha gente que labura muy bien. Además estamos con una quinta compañera que por ahora no podemos decir y será una gran sorpresa. Nuestro equipo es el mejor", indicaron los Intrusos.

Por último, Pallares adelantó que, por ser un año especial por los 25 años, "habrá muchas sorpresas, va a volver gente que no se imaginan que va a volver. Tenemos a todos los que tienen que ver con Intrusos. Va a ser un gran año".