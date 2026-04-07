"Hablan sin saber": Sofía, la hija de Maru Botana, estalló contra sus seguidores y contó a qué se dedica

Además, contó: “Voy todos los días al local de mi mamá y trabajo en lo que es la marca, pero más que nada en el local de Palermo. (...) Trabajo con cosas del menú y ayudo en lo que es la presencia de estar ahí, controlar todo en el menú, en cómo salen las tortas, en cómo salen los platos, en cómo está el cliente”.

La influencer también aclaró que su rol no es de gran jerarquía, pero sí implica compromiso: “No es un puesto así como que te diga supermegaimportante. Hay semanas que no puedo ir o no puedo trabajar tanto. Pero sí vuelvo a mi casa tipo ocho de la noche. Si me ven que subo un video a las once de la mañana en mi casa es porque voy en horarios más fuertes del local”.

Por último, cerró con una reflexión sobre su presente y futuro: “Soy chica y aún me quedan muchos proyectos y sueños por cumplir... hoy yo estoy chocha con lo que hago, pero uno nunca sabe”.

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Cómo fue la reacción de Moria Casán al video viral de la hija de Maru Botana

En los últimos meses, Sofía Solá, hija de Maru Botana, decidió apostar fuerte al mundo digital y comenzó a mostrarse con mayor constancia en redes sociales, especialmente en Instagram y TikTok. En ese proceso de posicionarse como influencer, uno de sus posteos recientes llamó la atención y generó una reacción inesperada y muy graciosa de Moria Casán.

La joven consiguió reunir una gran comunidad de seguidores y parece haber encontrado su lugar en el universo online. En ese marco, durante el ciclo La mañana con Moria (El Trece), la panelista Naza Di Serio compartió un video de Solá que se viralizó el fin de semana. Allí, la hija de la reconocida pastelera exhibía el look elegido para asistir a un casamiento, lo que rápidamente abrió un debate entre los usuarios.

“Se quedan heladas, chicas. Literalmente acabo de acordarme que hoy tengo un casamiento y se me ocurrió a último momento pensar el outfit. A las cuatro de la tarde elegí mi look”, relató Sofía en el clip.

Después explicó su elección: una bombacha culotte blanca junto a una falda transparente de microtul en el mismo tono, sumado a un corset rosa y un saco que completaba el conjunto. El estilismo generó comentarios en X, donde varios criticaron tanto el uso de colores claros en una boda como el estilo del atuendo. “Lo amo. Lo conseguí en 20 minutos. Oh my god. Voy con estas botitas y para el cabello no sé qué me voy a hacer, voy a ir viendo. ¡Estoy re contenta!”, agregó con entusiasmo.

Cuando el video se reprodujo en el programa, el clima en el estudio se tensó. Amalia Díaz Guiñazú se tapó la cara y Moria Casán quedó visiblemente desconcertada. Ante esa situación, Di Serio le preguntó directamente qué le pasaba.

“Es que no la entendí. No entiendo cómo habla, lo que dice. Mirá la cara del psiquiatra. Eso es lo que más risa me da”, lanzó Moria, fiel a su estilo.

En medio del intercambio, Di Serio opinó: “La hija de Maru es muy top”, mientras otros panelistas sumaron: “Es milipili”. Sin embargo, Casán fue más tajante: “Es una categoría muy cheta”.

Finalmente, la conductora volvió a remarcar la forma de expresarse de la joven: “A mí me mata la performance. Me da risa cómo habla, porque es una performance. No la entiendo, no sé lo que dice. Es monísima, ¿pero por qué habla así? Es una nueva cheta”.