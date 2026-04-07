El inesperado acercamiento de Nico Vázquez y Gimena Accardi en un doloroso momento: las fotos

Nico Vázquez

Las imágenes que trascendieron reflejan a los artistas transitando el mismo ámbito, incluso desplazándose juntos en algunos momentos, siempre con gestos de respeto y contención frente al dolor compartido. Sin necesidad de exposiciones exageradas, la cercanía entre ambos dejó al descubierto la historia que los une desde hace tantos años.

Gimena Accardi

Como era de esperarse, la escena no pasó desapercibida y rápidamente despertó todo tipo de interpretaciones. Mientras algunos lo tomaron como un gesto lógico ante una situación tan delicada, otros no tardaron en deslizar versiones sobre un posible acercamiento entre ellos, reavivando así la atención sobre una de las separaciones más comentadas del último tiempo.

Nico Vázquez y Gimena Accardi 3

RS FOTOS.

Por qué se separaron Nico Vázquez y Gimena Accardi tras casi dos décadas de amor

La noticia sacudió de lleno al mundo del espectáculo cuando Nico Vázquez y Gimena Accardi anunciaron su separación en julio de 2025, poniendo fin a una historia de amor que se extendió durante casi 18 años. Aunque en un primer momento ambos eligieron comunicarlo desde un lugar de calma y respeto, con el correr de los días comenzaron a conocerse detalles que explican qué pasó realmente.

En su comunicado oficial, dejaron en claro que no hubo un único motivo determinante, sino un proceso. Fue el propio Nico quien expresó en sus redes: "Después de compartir 18 años la vida [...], hoy sentimos que es tiempo de tomar caminos distintos. [...] A veces lo más sano es soltar". Allí remarcaron que la decisión no fue fácil, pero que estuvo atravesada por la honestidad y el respeto mutuo, al tiempo que pidieron preservar la intimidad.

Sin embargo, mientras públicamente hablaban de una separación madura, comenzaron a circular versiones que apuntaban a una crisis más profunda. Según trascendió en distintos medios, el vínculo ya venía desgastado desde hacía más de un año, en el que ambos intentaron recomponer la relación sin éxito.

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En ese contexto, surgieron fuertes rumores de una infidelidad por parte de la actriz que habría funcionado como detonante final. Fue la propia Gimena Accardi quien, con el correr de los días, decidió enfrentar las versiones y reconocer lo ocurrido. En distintas apariciones mediáticas, admitió haber tenido un desliz con una persona ajena al ambiente artístico, en medio de una crisis previa. Sin rodeos, lo definió como "una cagada malísima" y aclaró que se trató de un "random", descartando cualquier vínculo con colegas o figuras conocidas.

En paralelo, desde el entorno de la pareja señalaron que, si bien ese episodio impactó, no fue el único factor. La relación arrastraba diferencias y un desgaste emocional que terminó inclinando la balanza.

La historia entre Nico y Gimena había comenzado en 2007, cuando se conocieron en el set de Casi Ángeles. Desde entonces, construyeron una vida en común marcada por proyectos compartidos, giras teatrales y también momentos muy difíciles, como la pérdida de un embarazo en 2013 y la muerte del hermano de Nico en 2016.

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Hoy, ya separados, ambos siguen adelante con sus carreras —Nico al frente de Rocky— y transitan este nuevo capítulo lejos del escándalo, aunque con una verdad que, poco a poco, salió a la luz.