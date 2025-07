La picante actitud de Tamara Pettinato tras sus gestos de fastidio por perder el Martín Fierro con Karina Iavícoli

El cronista, en tanto, recordó las diferencias que tenía con Iavícoli hace tiempo: "Dijo que vos le robabas información", le comentó. A lo que Tamara reconoció entre risas: "Sí, por eso no somos amigas, porque ella no sabe compartir su información para que yo la use".

"Yo se lo dije, yo lo reconozco, pero esto era columnista de espectáculos, no periodista", agregó poniendo en discusión su elección como la ganadora. "Soy lo que ella quiera, no me importan los títulos. Perdí así que me tengo que arrodillar ante Karina, tiene razón", continuó visiblemente molesta por perder en la terna.

Embed

Y sobre su salida del programa Bendita y el conflicto actual de Beto Casella y su equipo, sorprendió al contar que está en charlas con el canal para un nuevo ciclo: "Un año que me fui, ya sabe todo el país cómo me fui, ya está. Estoy en conversaciones con el Nueve pero por otro proyecto, estamos armando algo", adelantó la panelista.

Cabe recordar que la salida de Tamara Pettinato del programa Bendita se dio a mediados de 2024 luego de un gran escándalo por unos videos que se viralizaron y que la involucraban al ex presidente Alberto Fernández. Se produjo una discusión con la producción y Beto Casella, quien le sugirió tomarse unos días para preservar la situación, lo que ella interpretó como un despido y la llevó a su renuncia.

"A mí el canal me dice que no la despidió. No estuvo en el canal despedirla porque en ningún momento le mandaron una carta documento o le comunicó con recursos humanos ‘estás despedida’. Estaba en un tiempito de espera. La idea era preservarla a ella y preservar el clima del programa. Se ve que no estaba en su espíritu esperar y mandó la carta documento. Ahí cerrás toda puerta para dialogar. Yo hice lo que tenía que hacer. Todo lo que haya decidido estaba consensuado con mis compañeros”, aseguró Beto Casella en su momento.

tamara pettinato

El gesto de bronca de Tamara Pettinato al perder la terna de Martín Fierro de Radio con Karina Iavícoli

Al instante que Karina Iavícoli era anunciada como la ganadora del Martín Fierro de Radio como mejor panelista de espectáculos, el rostro de Tamara Pettinato no dejó dudas y se transformó por completo poniéndose seria al instante y con cara de pocos amigos sin poder creer lo que observaba.

"Me traje un ayuda memoria por si ganaba, no lo puedo creer pero acá estoy", decía emocionada la panelista al subir al escenario con la estatuilla en mano, quien agradecio a sus compañeros, su familia, y a quienes confiaron en ella a lo largo de su carrera.

Lo cierto es que Tamara Pettinato la escuchó atentamente y con caras de pocos amigos en la mesa donde se encontraba visiblemente molesta por no haber obtenido el galardón. "¿De verdad?", se la puede observar decir desde la mesa.