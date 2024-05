Estefi Berardi contó detalles de la única vez que encaró a un hombre y cómo hizo para seducirlo

"Banco mucho que sea la mujer la que invite al hombre a la cita. A mí siempre me encaran, una sola vez en la vida encaré yo y me funcionó. Fue con un guardavidas en la playa. Él había salido del agua con todos los abdominales marcados, tipo Baywatch", comenzó Estefi Berardi.

"Yo ahí me paré para que me viera, estaba con mi mamá. Sin que él se diera cuenta, le saqué una foto. Se la mandé a mi tío que es guardavidas y le pregunté si lo conocía", continuó.

La panelista admitió qué táctica implementó para llamar su atención: "Yo lo que hice fue pararme para que me viera, hicimos contacto visual, él no paraba de mirarme y yo tampoco".

Ahí, el Pollo Álvarez comentó: "Ah bueno, mientras tanto si se ahogaba alguien en el mar mucha suerte". Y contó cómo llegó a dar con el nombre del hombre en cuestión: "Al toque mi tío me dice quién era, lo busqué en Instagram, lo empecé a seguir. Él me siguió también, hablamos y pudimos concretar".

La comparación al límite de Estefi Berardi sobre los episodios de violencia en Gran Hermano

En los últimos días estalló el escándalo en Gran Hermano, Telefe, después de la decisión de Agostina Spinelli de abandonar la casa por voluntad propia cansada de las reacciones de Juliana Furia Scaglione.

"Venía de una semana terrible, llorando, no daba más, y ese sábado fue mi límite. No podía quedarme callada y generaba todo el tiempo una pelea que a mí me hacía mal", sostuvo Agostina en el Debate de GH sobre las razones que la llevaron a irse de la casa más famosa.

En este sentido, en medio del gran debate que se generó sobre las situaciones que se observan en el exitoso reality, Estefi Berardi hizo una polémica comparación sobre las situaciones violentas que ocurren en el programa.

“¿Qué opinas de la violencia que manejan en Gran Hermano?”, le consultaron vía Instagram a la panelista del ciclo Mañanísima, El Trece, al abrir su caja de preguntas.

A lo que Estefi Berardi dio su particular visión sobre el tema: “Me sorprendió que Telefe permita esas cosas ya que siempre fueron por otra línea, relacionado a ‘la familia’”. Y cerró con una picante comparación: “Esta edición parece la cárcel de Batán".