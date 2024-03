Estefi Berardi tuvo que ser atendida de urgencia por un impensado motivo: "Miedo"

“Se me hinchó la boca de esta manera a la madrugada por el contacto con el veneno de los mosquitos. Miedo, me re ardía”, comenzó contando la panelista en sus historias y adjuntó una imagen de su boca completamente hinchada.

Estefi Berardi alergia

Luego continuó con el relato sobre su mal momento y explicó: “Frenaba con hielo y cuando se acaba se me volvía hinchar. No sabía que tomar, las farmacias cerradas a esa hora. No dormí en toda la noche, la pasé súper mal. Es la primera vez que me pasa, parece la boca inyectada”

De todas formas, no fue más que un susto por alergia, y Estefi se dirigió a la guardia donde le colocaron una inyección, y una vez que bajó la inflamación, y pudo continuar su rutina con normalidad.

Estefi Berardi

La comparación al límite de Estefi Berardi sobre los episodios de violencia en Gran Hermano

En los últimos días estalló el escándalo en Gran Hermano, Telefe, después de la decisión de Agostina Spinelli de abandonar la casa por voluntad propia cansada de las reacciones de Juliana Furia Scaglione.

"Venía de una semana terrible, llorando, no daba más, y ese sábado fue mi límite. No podía quedarme callada y generaba todo el tiempo una pelea que a mí me hacía mal", sostuvo Agostina en el Debate de GH sobre las razones que la llevaron a irse de la casa más famosa.

En este sentido, en medio del gran debate que se generó sobre las situaciones que se observan en el exitoso reality, Estefi Berardi hizo una polémica comparación sobre las situaciones violentas que ocurren en el programa.

“¿Qué opinas de la violencia que manejan en Gran Hermano?”, le consultaron vía Instagram a la panelista del ciclo Mañanísima, El Trece, al abrir su caja de preguntas.

A lo que Estefi Berardi dio su particular visión sobre el tema: “Me sorprendió que Telefe permita esas cosas ya que siempre fueron por otra línea, relacionado a ‘la familia’”. Y cerró con una picante comparación: “Esta edición parece la cárcel de Batán".