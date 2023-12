Eugenia Tobal conmovió con un tierno posteo dedicado a su hija en una fecha especial: "Niña angelada"

Con un tierno video que juntaba distintas fotos de la pequeña desde que era un bebé, Euge continuó: "Celebro este viaje de la maternidad, donde voy aprendiendo que el tiempo es un maestro silencioso que nos enseña sobre la fragilidad y la belleza de la vida. Verte crecer es observar y aprender de la vida en constante evolución. Tus pequeños gestos son como pétalos que adornan nuestro jardín en la vida y cada día con con vos es una lección de amor y gratitud".

Eugenia Tobal y Ema

"Sos mi obra maestra, el lienzo en el que el tiempo pinta sus capítulos. En cada momento encuentro la melodía de un amor que trasciende todas las estaciones. Ser tu mamá es descubrir la magia en cada día ordinario y aprender que el verdadero tesoro se encuentra en esos momentos compartidos", expresó.

Por ultimo, aseguró que ser mamá para ella también significó un gran crecimiento y cerró: "Estamos creciendo juntas, como dos almas entrelazadas en un baile eterno. Sin dudas Seremos eternas. Feliz vida, feliz vuelta al Sol, sos nuestro universo perfecto. Sos luz, sos el reflejo del verdadero amor. Mi niña angelada, te amo tanto!!! El cielo está de fiesta".

Eugenia Tobal cumpleaños de Ema

Eugenia Tobal confesó cuánto sufrió cuando la China Suárez rompió su matrimonio con Nicolás Cabré

A más de 13 años de haberse separado de Nicolás Cabré, con quien estuvo casada legalmente, tras perder un embarazo y enterarse que casi al mismo tiempo el actor comenzaba un romance con la China Suárez, la actriz Eugenia Tobal habló del tema que tanto la afectó.

De visita en Socios del espectáculo (El Trece), una de las panelistas le recordó sobre aquel tormentoso momento: “Fue un momento en el que te pasaron cosas muy fuertes para una mujer”, a lo que Tobal admitió: “Sí, cosas que les pasa a muchísimas mujeres y a mí se me expuso de una manera muy tremenda”.

“Yo me guardé y sin embargo no hubo mucha piedad, después sí. Pero pasaron 13 años y todavía parece que eso fuese lo único que marca mi vida, y después me pasaron tantas cosas”, remarcó en tono de reproche aunque con mucha educación.

Así, frente a la consulta de si pasado tanto tiempo pudo sanar, Eugenia fue contundente: “Pero sí, lo sané al año, dos años, ya pasó. Después tuve otros novios, otra vida. Eso que me pasó no lo elegí, todo lo contrario”.

En tanto, y como para dar por terminado el tema contó que "Nunca más" volvió a cruzarse con Cabré, así como negó que haya quedado una charla pendiente. “No, ya está, son cosas que pasan, la mejor manera de sanar es perdonarse uno primero y cero rencor”, concluyó terminante.