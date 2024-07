Feroz interna en Survivor Expedición Robinson y una jugadora muy cuestionada: "Ya no la aguanta nadie"

“A Giselle ya no la aguanta nadie. Se levantó esta mañana armando puterío, hablando con este, con el otro, diciendo esto de este...”, cuestionaron los hombres en una reunión entre ellos.

Por su parte, Giselle comentó cómo vivió la eliminación de Brian: “Yo tuve un voto y no me lo esperaba. Y a lo mejor mañana puedo tener todos los votos, nunca sabés cómo se va dando vuelta. Después hay muchos que tejen por atrás, vos no te das cuenta y por ahí te están ensuciando”.

Mauro, empleado administrativo, cuestionó fuerte a su compañera: “Hay una persona en el grupo que es Giselle que no para de llevar chismes de acá para allá, y eso produce malestar en todos. Cada cosa que uno le cuenta va y lo cuenta a otra persona, no es de confianza”. Malvina, directora de escuela rural, la tildó de "muy intensa" y que "no sabe bajar un cambio".

En tanto, Eugenia, ingeniera química, remarcó en esa misma línea: "Estoy muy enojada, me está haciendo quedar mal con el resto del grupo. Le confesé algo, que ella es muy intensa, que baje un cambio en ese sentido. Y empezó a divulgar eso, que yo se lo había dicho. Así que estoy muy decepcionada".

Y Giselle, principal apuntada por su equipo, dio su punto de vista y comentó una experiencia similar que vivió con otra participante del equipo amarillo: “Yo le pongo la mejor con todas pero si empiezan a tejer por atrás es difícil”.

Survivor Expedición Robinson: quién fue el primer eliminado del reality y por qué

Con apenas dos emisiones, Survivor Expedición Robinson, Telefe, ya tuvo su primer eliminado del reality de supervivencia que se desarrolla en una isla del Caribe colombiano.

Con 9 votos, tras un acuerdo unánime por parte de las mujeres del equipo amarillo y algunos de los hombres también, Braian Zárate se convirtió en el primero de los 25 participantes en quedar fuera de juego de la singular competencia conducida por Marley.

Luego de que el equipo rojo ganase el primer tótem de inmunidad, envió al amarillo al Concejo Tribal.

Así, después de que el joven de 28 años desistiese de participar del desafío del día argumentando no sentirse bien del estómago, así como padecer anímicamente estar separado de su pareja y su bebé, finalmente el empleado gastronómico de Villa Fiorito quedó eliminado.

Braian había decidido participar de Survivor, persiguiendo su sueño de darle una mejor calidad de vida a si hijito Oliver.

“Éxitos para todos, fue un gusto conocerlos.La verdad, es bastante duro esto, lamentablemente para mí, porque yo dejé a mi bebé. Y bueno, sinceramente, todas las noches lo extraño”, expresó emocionado Braian frente a sus compañeros del equipo sur y el conductor de Survivor Expedición Robinson antes de despedirse del reality.

Al tiempo que agregó: “No pensaba que iba a ser tan difícil, nunca lo dejé solo, para nada. Fue muy fuerte. Capaz que algunos no tienen hijos chicos, o capaz que algunos no tienen hijos directamente, y no tienen el mismo sentimiento que yo. Pero bueno, algún día capaz que los tendrán”.

Y por último, Zárate analizó por qué cree que sus compañeros decidieron expulsarlo del juego.

“Creo que el acuerdo lo hicieron porque, tal vez, en la noche me vieron que yo me acordaba de mi bebé y estaba triste. En el día de los desafíos yo estaba mal. Llegaba la noche y no tenía mi bebé, y pensaba, pensaba. Yo nunca me separé de mi bebé. Jamás”, concluyó.