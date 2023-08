Filtran detalles del apasionado encuentro de Fátima Florez y Javier Milei antes de las PASO 2023

Marina precisó que el economista y la actriz estaban saliendo en secreto. Incluso, ya estaban en pareja el domingo de las PASO 2023, en donde el referente por La libertad avanza se consagró como el candidato más votado.

Embed

"En su discurso, Milei le dedicó el triunfo a 'la 540'. Este código fue creador por Fátima Flórez. Para ella 540 son tres etapas de cambio de 180°", detalló la columnista de Lanata sin filtro.

Pero eso no fue todo, en una nota con LAM, Marina también reveló que habló con el economista, quien le confirmó que estuvo con Fátima antes de conocer el resultado de las PASO 2023.

“Fátima me dijo que antes de las elecciones estuvieron juntos y después él se fue para el bunker. Me dijo que antes de despedirse, ese día estuvieron media hora abrazados”, contó Ángel de Brito. "Sí, eso es así. Él me contó que tiene una agenda apretada y, cuando empiezan a despedirse, se quedan media hora abrazados", asintió la panelista.

fatima florez y javier milei.jpg

Los polémicos likes de Fátima Florez en medio de su romance con Javier Milei

Es un hecho. Javier Milei y Fátima Florez blanquearon su romance. El economista y la actriz reconocieron que empezaron una relación. "Hace 45 días que estamos de novios", dijeron ambos ante las preguntas de los periodista.

En medio del revuelo por su historia de amor con el candidato a presidente de La libertad avanza, muchos usuarios fueron a ver el perfil de la imitadora.

Para sorpresa de los usuarios, en las últimas horas, en su cuenta de Twitter, Fátima soltó likes en posteos con contenido erótico. Uno de ellos dice: "Que rico es ver como se cachondean a mi vieja" y el otro: "Ms. Silver absolutamente preciosa, como siempre".

Por el momento, la capocómica no se pronunció sobre qué ocurrió en su perfil en dicha red social: ¿fue ella que dio esos 'me gusta' o le hackearon la cuenta y perdió el control?

Esta claro que ahora, al estar al lado de una figura política, todos van a mirar con lupa lo que haga o deje de hacer la actriz, que tiene chances de convertirse en la próxima prima dama de la Argentina.