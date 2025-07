Moria Casán contó cuánto gana de jubilación y sorprendió: "No me quejo"

Finalmente, al ser consultada por la condena a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Moria prefirió no emitir opinión. “No, no, no, no me interesa. Me parece que todo es disruptivo porque estoy leyendo que viene Lula a saludarla. Todo esto es una distopía, vivo en un país distópico donde una vez fui a trabajar a Tucumán y me pagaban con fideos, yerba y australes, pero yo sigo en el escenario”, concluyó.

Embed

La picante razón por la que Moria Casán no va al programa de Mirtha Legrand: "Sé muchas cosas"

En las últimas horas, Moria Casán volvió a generar revuelo al lanzar un comentario punzante sobre Mirtha Legrand, mientras que Pepe Ochoa dejó entrever cuál sería la verdadera razón por la que La One evita asistir al ciclo de El Trece.

Durante una nota con el cronista Santiago Riva Roy, La Lengua Karateca fue consultada sobre si mantenía su postura de no participar en la clásica mesa de la diva. "No, eso es un chiste que hago. Fui tantas veces a lo de Mirtha que ya no tengo más que contarle, me tiene que contar ella a mí y, como ella a mí no me cuenta porque yo sé muchas cosas…”, lanzó con su estilo característico.

Más adelante, Pepe Ochoa compartió su visión en El ejército de LAM (Bondi): "Hace rato viene este cruce con Mirtha, este ida y vuelta. Lo que Moria dice, lo mismo que pasó con Susana (Giménez) en su momento, está pasando ahora con Mirtha. Yo voy, abro, hago el show, te digo, te cuento, voy, te presto, hablo de mis exs, hablo de mi vida, hablo de mi hija, y vos no me devolvés nada".

"Se siente usada", insistió Ochoa, y agregó: "Siente tanto Susana como Mirtha, esto lo ha dicho ella en sus notas, mucha ingratitud con respecto al tema de ir a verla a ella al teatro. Moria, la última que fue a lo de Mirtha, cuando salió y terminó fue bastante ácida porque dijo 'para mí estos ciclos se cumplieron'".

Finalmente, el panelista sumó una reflexión: "No sé si Mirtha cuando fue a Mar del Plata fue a ver Brujas. Tal vez es lo que Moria quiere. Que si ella va y se presta a la mesa, que cuando ella haga una obra, aparezcan Susana y Mirtha para engalanar la obra".