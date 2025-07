La filosa postura de Moria Casán al opinar de las deudas de Marcelo Tinelli: "Falló en..."

En relación con los reclamos públicos de otras figuras, opinó: "Es penoso que una figura como Tinelli, que ha dado mucho trabajo, se encuentre en esta situación. Es muy duro estar en quiebra. Para un hombre que ha tenido todo ese poder e imperio ver cómo se desmiembra todo debe ser duro de pasar, pero tendrán que asumir las responsabilidades".

Más adelante, aclaró su experiencia personal con el conductor: "Conmigo siempre ha sido una persona que me ha cumplido bien y en los 10 años que trabajé con él se trabajó muy bien. No tengo mucho para decirles más allá de esa vez que tardaron dos años en pagar, eso lo pudimos resistir Ángel, Polino y yo". También apuntó contra la actitud pública de Tinelli, por mostrarse "paseando con su noviecita por todos lados" mientras otros aún esperan ser remunerados.

De todos modos, fue contundente al decir que Tinelli no tiene por qué "sentir culpa por ser millonario", aunque agregó: "No sé cómo se las arreglará para complacer a la gente que le debe en tiempo y forma".

Luego, analizó su caída desde una perspectiva más profunda: "A un número uno es difícil voltearlo. Hay gente que ejerce un poder y no se lo puede sacar. Yo creo que Tinelli falló en querer ser demasiado poderoso, en no conformarse con lo que tenía". Y cerró con una reflexión: "Tenés que manejar muy bien al poder para que no te maneje a vos".

Finalmente, opinó sobre los rumores que vinculan sentimentalmente a Flor de la V con Tinelli. La actriz había dicho que hicieron "muchas cosas juntos", ante lo cual Moria recordó: "Participé en el primer Bailando como jurado junto a Gerardo Sofovich, que tenía a sus chicas preferidas y una era Flor de la V. Ella ganó un Bailando, no sabemos si se hicieron muchas cosas juntos, no sé si habrá estado arreglado, pero en ese momento se hablaba de arreglos. Tal vez fue eso".

Así, Moria Casán compartió su mirada desde el lugar de una artista que conoce bien a Marcelo Tinelli, advirtiendo los riesgos de "no saber manejar el poder" y remarcando que, en su caso, "se trabajó muy bien", salvo por aquella deuda de dos años que finalmente cobró durante la pandemia.

Embed

Las sorpresivas declaraciones de Florencia Peña contra Marcelo Tinelli: "No es algo bueno..."

Florencia Peña rompió el silencio y confirmó que tomará acciones legales contra LaFlia, la productora de Marcelo Tinelli, debido a una millonaria deuda que permanece sin resolverse desde hace varios meses.

En conversación con el programa Puro Show (El Trece), la actriz contó que ni ella ni su hijo Juan Otero han cobrado por sus participaciones en programas producidos por Tinelli, como Cantando 2024.

Las declaraciones de Peña se conocieron en medio de los rumores sobre un posible cierre de LaFlia, algo que el propio Tinelli desmintió. No obstante, la polémica creció rápidamente: otras figuras también comenzaron a referirse a sueldos impagos y a señalar al conductor.

“Me deben plata. Yo intenté que no se filtrara, nos deben a mí y a mi hijo y estamos esperando que nos paguen. Me deben bastantes meses, pero estoy yendo por la vía judicial esperando que se resuelva antes”, declaró Peña con firmeza.

Según relató la actriz, durante el verano tuvo una conversación con Tinelli, en la que él le habría prometido ponerse al día. Sin embargo, el tiempo pasó y todo siguió igual. “Ya estamos en julio y todavía no me pagaron”, expresó, visiblemente decepcionada.

Flor también se refirió a su vínculo con el conductor, sobre todo después de la separación entre sus hijos, Juana y Toto. "Tampoco es que teníamos una gran relación porque ellos eran novios, sí obviamente Toto viajó bastante con él y Juana con nosotros. Yo la quiero mucho a Juana. Pero Marcelo tiene sus cosas, nunca fuimos amigos, pero siempre tuvimos un respeto profesional", explicó.

En esa línea, defendió a Tinelli como figura mediática, aunque remarcó la importancia de cumplir con las responsabilidades: “Quiero creer que él quiere ponerse al día, que no es algo bueno que esté pasando. Por lo que estoy escuchando, hay mucha gente a la que le está pasando lo mismo y la verdad que no está bueno, sobre todo porque él es un hombre de los medios y me parece que quiere seguir siéndolo”.

Luego, agregó una crítica: "Es raro que cuando hay tanta gente esperando cobrar se vean fotos de él en Europa, yo no me sacaría fotos, pero son cuestiones personales". A pesar de la controversia, valoró la experiencia: “Fui muy feliz haciendo El Cantando con mi hijo Juan. Lo llevo en el corazón para siempre. Ahora, si me pagan, estaría buenísimo”, concluyó con humor.

Mientras tanto, el conflicto continúa sin resolución. El panorama judicial de LaFlia podría complicarse aún más si otras figuras se suman al reclamo.