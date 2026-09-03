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Héctor Montaner deja que el amor hable más fuerte con "Este Amor No Se Me Quita", su nuevo single

Una canción de pop tropical con esencia de merengue apambichao, que retrata la intensidad de un amor imposible de sacar del corazón.

3 sept 2026, 10:00
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Héctor Montaner deja que el amor hable más fuerte con Este Amor No Se Me Quita, su nuevo single

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Héctor Montaner deja que el amor hable más fuerte con "Este Amor No Se Me Quita", su nuevo single

Hay amores que se olvidan, otros que se superan y algunos que, sencillamente, no se quitan. El cantautor y músico Héctor Montaner pone voz a esa última categoría con “Este Amor No Se Me Quita”, una canción que celebra la intensidad del enamoramiento y convierte el deseo de ser correspondido en una declaración de amor tan romántica como contagiosa.

Compuesta por el reconocido compositor venezolano Yasmil Marrufo junto a Héctor Montaner y producida por el reconocido Jhon Paul “El Increible”, “Este Amor No Se Me Quita” se mueve con naturalidad entre el romanticismo y el ritmo, construyendo una propuesta de pop tropical con influencias del merengue apambichao, género que le aporta a la canción una cadencia fresca, alegre y especialmente bailable.

La historia que plantea es tan universal como irresistible: un hombre completamente atrapado por sus sentimientos, incapaz de ignorar lo que siente y dispuesto a hacer lo necesario para conquistar el corazón de esa persona que se ha convertido en el centro de sus pensamientos. La canción es, al mismo tiempo, una confesión y una invitación a dejarse llevar por el amor. ‘Este amor no se me quita’, no es solamente una frase; es la declaración de alguien que ha decidido rendirse ante sus propios sentimientos.

Con una melodía que rápidamente se instala en la memoria y un estribillo que resume toda la esencia del tema, Héctor canta desde la perspectiva de quien ya no encuentra manera de escapar de lo que siente. No hay remedio, no hay distancia y ni siquiera deshojar margaritas puede cambiarlo: este amor no se quita.

La química creativa entre Marrufo y Héctor Montaner en la composición queda plasmada en esta canción que combina sensibilidad, romanticismo y una marcada identidad tropical.

“Este Amor No Se Me Quita” representa una faceta especialmente luminosa de Héctor Montaner como intérprete: la de un artista que encuentra en el amor, el ritmo y las emociones cotidianas el territorio perfecto para conectar con su público.

Héctor Montaner continúa explorando sonidos y géneros que conectan con el público actual, sin perder su esencia artística. Este nuevo single le sigue a una serie de temas recientes que han marcado la evolución musical de Héctor, incluyendo: “La Nota”, “Tú Te Vas”, "Lo Que Te Dé La Gana" junto a su padre el famoso cantautor Ricardo Montaner, Tururú, "Si Tú Me Faltas" junto a Nacho y Jorge Luis Chacín, "Dale Dale", tema principal de la serie original de Disney+, “Los Montaner”, y la nueva versión de su clásico “Amor del Bueno”.

     

 

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