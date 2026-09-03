Héctor Montaner deja que el amor hable más fuerte con "Este Amor No Se Me Quita", su nuevo single

La química creativa entre Marrufo y Héctor Montaner en la composición queda plasmada en esta canción que combina sensibilidad, romanticismo y una marcada identidad tropical.

“Este Amor No Se Me Quita” representa una faceta especialmente luminosa de Héctor Montaner como intérprete: la de un artista que encuentra en el amor, el ritmo y las emociones cotidianas el territorio perfecto para conectar con su público.

Héctor Montaner continúa explorando sonidos y géneros que conectan con el público actual, sin perder su esencia artística. Este nuevo single le sigue a una serie de temas recientes que han marcado la evolución musical de Héctor, incluyendo: “La Nota”, “Tú Te Vas”, "Lo Que Te Dé La Gana" junto a su padre el famoso cantautor Ricardo Montaner, Tururú, "Si Tú Me Faltas" junto a Nacho y Jorge Luis Chacín, "Dale Dale", tema principal de la serie original de Disney+, “Los Montaner”, y la nueva versión de su clásico “Amor del Bueno”.