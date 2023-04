Fuertes rumores de crisis entre Julieta Poggio y su novio luego de las declaraciones de la ex Gran Hermano

En Cortá por Lozano, el programa de Telefe conducido por Vero Lozano, la panelista Costa le preguntó a la influencer si tenía intenciones de mudarse con Lucca, tras haber estado aislada cinco meses en la casa más famosa del país. “Ahora estoy en mi casa, con mis perros y mi familia. En este momento, me hace re bien tener el apoyo de ellos, me acompañan en todo”, contestó la modelo. “Por ahora me voy a quedar”, agregó.