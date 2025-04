Gladys La Bomba Tucumana mostró el dramático momento que vive junto a su novio: "Mi guerrero"

"No sé asusten, son estudios de rutina!!! Pero no quería dejar pasar la oportunidad de decirte lo mucho que te amo mi hermosa mía @gladyslabomba18", escribió Luciano en la publicación conjunta de Instagram con su famosa pareja.

En el video Luciano le hace saber a Gladys cuánto la ama, así como también su espíritu luchador para darle batalla al diagnóstico médico.

Claro que no pasaron más de un par de minutos para que La Bomba Tucumana le respondiese públicamente a Luciano su declaración de amor en este duro momento que ambos atraviesan: "Mi amor, mi guerrero vamos Fuerza, mi amor, sos un gran luchador Un hombre muy valiente!! Lo estás dando TODO !!! Admiro tu gran fortaleza ante todas las cosas que estás pasando. Vamos que Dios nuestro señor no te abandona nunca mi Chano. Gracias a todos los que hagan oraciones para que vos sigas adelante mi vida".

Gladys La Bomba Tucumana y Luciano Ojeda.webp

El motivo por el cual Gladys La Bomba Tucumana no aceptó la propuesta de casamiento que le hizo su novio

En junio del año pasado, Pepe Ochoa contó en LAM (América TV) que el novio de Gladys La Bomba Tucumana, Luciano Ojeda, le había propuesto casamiento a la cantante, luego de haber pasado un tiempo distanciados después de que le detectaran a él un enorme tumor en el abdomen.

“Hubo una propuesta de casamiento y la respuesta no fue inmediata. Ni sí ni no, está en pausa", contó Ochoa. Y después reveló: “Le hicieron una propuesta de casamiento a Gladys. Su novio Luciano Arturo Ojeda y ella no le contestó nada”.

Gladys bomba tucumana y luciano ojeda - captura LAM.jpg

“Pero, ¿cómo no le contestó? ¿Fue en persona?”, le preguntó el conductor Ángel de Brito. “Le dijo ‘che, me quiero casar con vos’ y Gladys le dice ‘tengo que pensarlo, no sé si es el momento”, detalló Pepe.

Inmediatamente, la panelista Nazarena Vélez opinó: “Viene de una situación difícil”. “Ella sufrió mucho al principio de esta relación cuando la deja haciendo lo que puede, pobre”, agregó.

“Lo que me cuentan es que se van a casar pero ella no quiere tomar una decisión ahora porque dice que prefiere esperar. Ellos se separaron un tiempo y volvieron”, cerró Ochoa.