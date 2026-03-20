Graciela Alfano confirmó que está negociando su ingreso a Gran Hermano y apuntó contra Susana: "No pagan sueldo a..."
Anoche, en pleno aire de LAM, Ángel de Brito lanzó una verdadera bomba que sacude a Gran Hermano tras la salida de Andrea del Boca por un tema de salud. Sin vueltas, el conductor aseguró: “Yo creo que Andrea no vuelve. Ya está negociando en este momento con una reemplazante”.
Fiel a su estilo, el periodista fue por más y confirmó quién sería la elegida para ocupar ese lugar: nada menos que Graciela Alfano, una figura fuerte que promete revolucionar el reality.
Pero la historia no termina ahí. El posible desembarco de Alfano destapó una interna explosiva dentro de Telefe, con una protagonista de peso: Susana Giménez.
De Brito fue contundente al revelar el conflicto: “Hay un problema, Susana Giménez”. Y explicó el trasfondo de la tensión: “Susana, que es la cara del canal, ¿le van a meter a su principal enemiga?”.
La rivalidad entre ambas divas viene de larga data y, según el conductor, podría complicar seriamente la negociación. El conductor de LAM no dudó en ir más allá y dejó una frase que encendió todas las alarmas: “Susana es capaz de todo, la odia”.
Incluso, sumó un dato clave sobre la negociación: “Graciela pidió una fortuna. Arregló un número carísimo, entre los principales sueldos de la televisión”.
La palabra de Graciela Alfano
En diálogo con PrimiciasYa, Alfano confirmó que está negociando con Telefe: "Está la propuesta y mi representante está arreglando el dinero que es mucho porque es impresionante la atención que ha generado esto en el público y la prensa. Si está todo ok voy a ingresar a la casa. Tengo unas ideas que son fabulosas para que la gente quede pegada al televisor. Todo depende de las negociaciones".
Y al ser consultada sobre qué pasaría con Susana Giménez, máxima figura del canal de las pelotas, dijo: "Telefe me quiere tener, están encantados conmigo. Y no paga sueldos a gente que no trabaja, tengo entendido. Eso es lo que debe preocupar a Susana, no mi intervención".
Con este panorama, el ingreso de Alfano a la casa más famosa del país no solo sacude el reality, sino que también abre otra vez la guerra entre dos de las figuras más poderosas del espectáculo argentino.