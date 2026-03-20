Bombazo en Gran Hermano: Ángel de Brito contó que Andrea del Boca no vuelve y quién la reemplazaría

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“Yo creo que Andrea no vuelve. Ya está negociando en este momento con una reemplazante”, aseguró hacia el cierre del programa, sembrando aún más incertidumbre. Además, adelantó que la producción de Telefe ya habría iniciado conversaciones con una figura de peso para ocupar ese lugar.

Para reforzar su postura, el periodista sumó un dato clave vinculado a un acuerdo previo por parte de icónica heroína de la telenovelas nacionales de los '80 y '90: "Se iba en abril esa era la verdad, después si se quería quedar iban a dejar que se quede", explicó, dejando entrever que la salida podría haberse adelantado por este imprevisto.

Minutos después, y tras analizar el panorama, Ángel de Brito lanzó la información que sacudió al mundo del espectáculo: "Quien reemplazaría a Andrea del Boca... vienen charlando con ella hace varios días y también con otra persona... Es un personaje importante, creo que va a gustar más que Andrea. Tope de gama", anticipó.

Finalmente, reveló el nombre que estaría en negociaciones avanzadas y que promete dar que hablar: "La han convocado, le interesó la oferta, ya pasaron a la instancia económica. Va para hacer lo suyo, en lo suyo es muy buena, lo suyo es el reality. La convocada es Graciela Alfano".

HAbrían convocado a Graciela Alfano para Gran Hermano - captura LAM

Cómo fue la polémica salida de Andrea del Boca de la casa de Gran Hermano

La abrupta salida de Andrea del Boca de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) no pasó desapercibida y generó una fuerte conmoción entre los fanáticos del ciclo, que rápidamente empezaron a debatir lo ocurrido en redes sociales.

Durante la gala de este jueves, las cámaras mostraron el momento en que la actriz debió abandonar el reality en medio de una situación vinculada a su salud. Según se expuso al aire, los controles médicos que le realizaron no arrojaron los resultados esperados, lo que encendió la preocupación tanto dentro como fuera del juego.

Todo se desencadenó horas antes, cuando Del Boca decidió volver a medirse la presión arterial con un tensiómetro, algo que ya venía haciendo en jornadas previas. Sin embargo, en esta oportunidad los valores no habrían sido los adecuados. Visiblemente inquieta, optó por hablar primero con su grupo más cercano dentro de la casa —Yipio, Daniela De Lucía y Jenny Mavinga—, a quienes les explicó la situación con sinceridad: “No me dieron bien los parámetros, así que tengo que salir para que me hagan estudios. Calculo que serán dos días”.

Poco después, la actriz reunió al resto de sus compañeros para ponerlos al tanto de lo que estaba sucediendo. Intentando llevar calma en medio de la incertidumbre, expresó: “Me avisaron que el estudio que se llevó el médico no dio bien, así que tengo que salir para hacerme estudios complementarios. Voy a volver para ganar el domingo el presupuesto”.

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El momento más sensible se vivió lejos del espacio común, ya en la intimidad de la habitación. Allí, sin poder contener la angustia, Andrea del Boca se quebró en llanto frente a sus compañeras más cercanas. En ese contexto, el apoyo de Pincoya resultó fundamental: su abrazo fue un sostén clave antes de que la actriz comenzara a armar sus cosas para dejar la casa.

Finalmente, y en medio de despedidas cargadas de emoción, la participante se retiró del reality siguiendo el protocolo sanitario establecido: con los ojos cubiertos y bajo estrictas medidas, fue trasladada en ambulancia para continuar con estudios médicos fuera del aislamiento.

De todos modos, la explicación oficial no logró despejar todas las dudas. En paralelo, en redes sociales empezó a tomar fuerza otra versión: semanas atrás había circulado que el contrato de Andrea del Boca dentro del programa tendría una duración limitada de un mes. A partir de eso, surgió un interrogante que no tardó en instalarse: ¿se trató realmente de un problema de salud o fue una forma de justificar el cierre de su participación?

Por el momento, no hay precisiones que confirmen una u otra hipótesis. Lo cierto es que su salida dejó un manto de incertidumbre, abrió múltiples especulaciones y mantiene en vilo a los seguidores del reality, que siguen atentos a cualquier novedad.