Graciela Alfano, en medio de una fuerte discusión con Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, ya no irá a Socios del espectáculo

Pero cuando Pallares quiso saber los motivos, la ex vedette disparó sin pelos en la lengua: "Cuando empezamos el programa Adri yo te lo dije muy claramente: 'che, a vos te gusto'. Se trata de que el agua y el aceite, no andan señora. Acá no hay mala onda, yo a los chicos los quiero, me parecen fantásticos. Pero te digo la verdad Adrián yo tengo que hacer una confesión: Yo cada vez que abro la boca, vos sufrís. Yo digo bombacha, vos sufrís. Yo soy Alfano, puedo sumar muchísimo a muchos programas, pero la característica de este programa y sobre todo la característica de los conductores, en este caso más Adrián que vos (Rodrigo), la verdad es que me parecía que en momentos no me miraban", argumentó.

Luego, siguió arremetiendo contra Pallares: "Karina decís eso, la otra dice lo otro y yo estaba acá pintada. Entonces en un momento dije '¿yo qué vengo a hacer acá, de clacke?'".

Fue allí cuando el conductor intentó una defensa, pero Alfano lo cortó en seco: "Yo sé lo que te digo, vas a laburar mejor sin mí y yo voy a estar en otro programa más cómoda también".

Al escucharla, Adrián insistió: "Creo que hay un malentendido de arranque, de que alguien te dijo a vos que yo había dicho algo... Mis compañeras saben cómo trabajo yo. Quiero decirlo, porque sino parece que es una decisión que me cae a mí y yo no tengo nada que ver", se defendió el conductor.

"Vos tenés todo que ver con mi decisión. Se llama dinámica de un programa. Cuando en la dinámica de un programa alguien no entra... Yo lo que siento es que no estás cómodo conmigo, es mi sensación. Tal vez no sea tu intención, pero es lo que yo siento, y entonces me parece lo mejor exorcizar. Cada uno se va para su lado y que a cada uno le vaya bien", sentenció Graciela dando por finalizado el tema.

Y pese a que dijo que, como lo profesional que es, completaría su participación durante todo abril ya que tenía contrato, finalmente no será así. Este miércoles, a Alfano ya no se la vio en Socios del espectáculo.

Según pudo saber PrimiciasYa, una vez que finalizó la emisión del martes tras haber renunciado al aire, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich habrían tenido una fuerte charla con Graciela Alfano lo que derivó horas después que se cancele antes de tiempo el contrato firmado. "En horas de la tarde se pidió cancelar el contrato antes, no tenía sentido que siga en el programa tras lo sucedido", le dijeron a este portal allegados a la actriz. Por el momento, Alfano no tendrá reemplazo en el ciclo del Trece.