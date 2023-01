Gran Hermano 2022: Cansada de la inflación en la casa, Romina organizó una protesta sindical

Embed

Todos estaban en la misma sintonía, como por ejemplo Ariel, que propuso ir en grupo al confesionario, a lo que la ex diputada le dijo: “Ya le dijimos hoy, La Tora le dijo de vuelta. Nos dijo que lo iban a evaluar”, aseguró.

Indignada con el presupuesto actual de la casa, sumó que "lo más lógico es que nos aumenten, diez mil cada uno, veinte cada uno. Es una locura, porque nunca se vio que las cosas suban tres veces en tres meses”, cerró.

Gran Hermano 2022: Romina se animó al topless y subió la temperatura de la casa y las redes

En varias oportunidades, Romina Uhrig manifestó su incomodidad con respecto a quedarse en traje de baño en Gran Hermano 2022 (Telefe), pero las altas temperaturas pudieron más, y la ex diputada se animó no sólo a usar malla sino que, además, tomó sol en topless.

Las imágenes se volvieron virales en minutos, y en ella se las ve recostada, boca abajo en el césped, sobre una toalla y un almohadón, dejando su espalda completamente al descubierto, mientras abajo estaba usando solo un pantalón negro.

Si bien se trata de una secuencia que se dio al principio del reality, cuando participantes como María Laura, más conocida como Cata, todavía estaba en la casa, el topless de Romina se volvió viral en los últimos días.

Cabe recordar que recientemente, Romina tuvo una fuerte discusión con Alfa luego de que ella decida no quitarse la ropa para tirarse a la pileta.

"Dale, sacate la ropa", le dijo él de manera poco amable, a lo que ella, tajante, le respondió: "No me saco la ropa porque vos me querés ver y me intimidás".