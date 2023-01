La bronca de Romina con las actitudes de Alfa en Gran hermano 2022: "Es un sore.."

image.png

"Alfa se pasa, esos comentarios que hace, tiene cosas que por momentos lo quiero matar. ¿Viste las cosas que decía de los pobres, de los que se comen las "S"? Muy feo... muy feo", comenzó la ex diputada, a lo que "Disney" le dijo, "es porque es un concheto"; y Romina fue tajante: "es de sorete. ¿La gente no ve las cosas que dice?".

"De Ariel dice el gordo, el "Willy", yo no entiendo la verdad, te acordás que a Dani una vez le dijo pu..", sumó, indignada.

"Encima no se lo podes decir porque se enoja, es tremendo, ya me genera de vuelta no querer hablarle. Por momentos siento que lo quiero un montón, y por momentos no lo puedo ver", concluyó sobre las actitudes de Alfa.

Embed

Gran Hermano 2022: ¿Quién es el nuevo líder de la semana?

Este martes se llevó a cabo en Gran Hermano 2022 una nueva Prueba del líder, una competencia a través de la cuál uno de los participantes obtendrá inmunidad en la nominación del miércoles, y podrá salvar a su vez a uno de los nominados.

Antes de que se defina la competencia de destreza entre Marcos, Romina y Daniela, los finalistas de la prueba, Santiago del Moro repasó las reglas de la nominación fulminante y les comunicó algo muy importante: "El líder de la semana no puede salvar a quien se le hizo la fulminante".

Embed

Los participantes debían transportar pelotitas de pin-pon primero por una red, y luego por dos unos caños para embocarlas en unos recipientes.

Finalmente, luego de una reñida competencia, fue Marcos quien se consagró como líder de la semana, logrando inmunidad en la nominación de este miércoles, y la posibilidad de salvar a uno de sus compañeros de cara a la gala de eliminación del próximo domingo.