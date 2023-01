Gran Hermano 2022: Romina se animó al topless y subió la temperatura de la casa y las redes

Si bien se trata de una secuencia que se dio al principio del reality, cuando participantes como María Laura, más conocida como Cata, todavía estaba en la casa, el topless de Romina se volvió viral en los últimos días.

image.png

image.png

Cabe recordar que recientemente, Romina tuvo una fuerte discusión con Alfa luego de que ella decida no quitarse la ropa para tirarse a la pileta.

"Dale, sacate la ropa", le dijo él de manera poco amable, a lo que ella, tajante, le respondió: "No me saco la ropa porque vos me querés ver y me intimidás".

La bronca de Romina con las actitudes de Alfa en Gran hermano 2022: "Es un sore.."

La relación de Romina Uhrig y Walter Alfa en Gran Hermano 2022 (Telefe) es una constante montaña rusa de emociones, y la ex diputada ya no aguanta las actitudes del participante más maduro de la casa más famosa del país.

En este contexto, una charla de Romina con Julieta Poggio fue clave para ver cómo se encuentra la relación con Alfa, y las cosas no están nada bien.

image.png

"Alfa se pasa, esos comentarios que hace, tiene cosas que por momentos lo quiero matar. ¿Viste las cosas que decía de los pobres, de los que se comen las "S"? Muy feo... muy feo", comenzó la ex diputada, a lo que "Disney" le dijo, "es porque es un concheto"; y Romina fue tajante: "es de sorete. ¿La gente no ve las cosas que dice?".

"De Ariel dice el gordo, el "Willy", yo no entiendo la verdad, te acordás que a Dani una vez le dijo pu..", sumó, indignada.

"Encima no se lo podes decir porque se enoja, es tremendo, ya me genera de vuelta no querer hablarle. Por momentos siento que lo quiero un montón, y por momentos no lo puedo ver", concluyó sobre las actitudes de Alfa.