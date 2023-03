Gran Hermano 2022: Daniela Celis confirmó que se separó de Thiago Medina con un mensaje contundente

Embed

La chica de Moreno confirmó que no está más con el muchacho de La Matanza. “Quiero que sepan que no hubo separación porque con Thiago nunca hubo una confirmación de algo nunca estuvimos juntos, formal, así que no hay separación, absolutamente nada. Quédense tranquilos por ese lado", continuó.

Por último, Celis indicó que quieren tener un excelente vínculo, más allá de haber abandonado la posibilidad de un romance. "Y a lo sumo que hayan entendido que él no sea para mí, no significa que no tengamos un vínculo, que nos llevemos bien o que podamos ser buenos compañeros. Queremos demostrar que a pesar de todo y que uno no pueda ser para el otro no podamos tener una linda relación. Son cosas diferentes. Así que quédense tranquilos que con Thiago está todo más que bien. A disfrutar de la vida. Más amor menos odio”, concluyó.

Daniela Celis y Thiago Medina.jpg

Daniela de Gran Hermano 2022 reveló la reacción de Thiago tras el mensaje que le mandó L-Gante: "Me dijo decile..."

Tras pasar por el exitosísimo reality de Telefe, Gran Hermano 2022, a Daniela Celis claramente le cambió la vida. Y con la fama comenzaron los intentos de levante virtuales, tal que como se estila por estos tiempos. Así la morocha contó días atrás que L-Gante le había mandado un mensaje privado a su cuenta de Instagram, y los versiones de romance no tardaron en aparecer.

Hace unos días Daniela reveló cómo reaccionó Thiago, su compañero de GH con el que inició un romance, al enterarse del mensajito virtual del referente de la cumbia 420.

lgante daniela celis y thiago medina.jpg

"¿Qué pasó con L-Gante?", le preguntó Pampito a la modelo en Mañanísima (Ciudad Magazine), el programa de cable que comanda Carmen Barbieri. "Nada. Es un personaje L-Gante. Yo había subido un video bailando su música. Él lo descargó y lo subió a su Instagram, y me puso 'si pinta...'. Y estallaron las redes", explicó Dani sin mucho misterio.

Además contó que el artista urbano primero le mandó un mensaje efímero y después un audio picarón: "El mensaje efímero desapreció. Después me mandó un audio chiquito, en el que me silbaba y me decía algo más", detalló. "Después él dijo que había sido al revés, que yo le había mandado a él. Pero yo, bicha, le hice foto al chat con el celular de mi hermana", disparó.

Rápido de reflejos, el periodista quiso saber entonces si "¿Thiago se puso celoso?", y con una sonrisa de oreja a oreja Celis respondió: "A Thiaguito no le gustó mucho la situación. Me dijo 'decile que estás conmigo'. Pero L-Gante sabe que nos estamos conociendo. Es parte del show".