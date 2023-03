El grito letal que incomodó a Julieta, Nacho y Marcos en Gran Hermano 2022: "Aturdirlas"

Los chicos no lograron comprender qué fue lo que dijo esa persona. De hecho, se quedaron debatiendo al respecto. Lo único que pudieron comprenden fue que era algo referido a Romina Uhrig.

En las redes sociales, el tema generó una enorme repercusión. “Lpm no escucharon, hay que aturdirlas, tienen que saber que fue fraude y no las quieren”, “Cómo es que nadie le gritó chorra aún... se muere”, “Es que gritan como el pedo. No se va a entender así tan lejos y rápido”, “Vayan a gritarles todos los días para que sepan que están ahí por la producción nadie las quiere”, fueron algunos de los comentarios que se replicaron en Twitter luego del grito que descolocó a la casa.

La actitud de Julieta con los perritos que fue duramente cuestionada en Gran Hermano 2022: "¡Los voy a matar!"

Julieta Poggio de Gran Hermano 2022 quedó envuelta en una polémica por una actitud repudiable con los perritos de la casa más famosa del país, Del Mora y Caramelo.

La joven puso el grito en el cielo cuando se dio cuenta que los perritos habían destruido su maquillaje. "¿De quién es esto?", le dijo Romina a las chicas en la cocina, mientras sostenía un rubor.

"Boluda, ¡los voy a matar a estos perritos! ¡Lo comieron todo! ¡La conch... de la lora!", exclamó Julieta, indignada. "Bueno, es que dejaron la puerta de la habitación abierta... los perros no saben", le respondió la ex diputada, tratando de calmarla.

"¡No me va a alcanzar para una mierd...!", añadió la joven. "No tienen la culpa ellos. Ya nos dijeron: 'dejen la puerta cerrada'", le recordó Romina a su compañera.

Para colmo, Julieta fue a la habitación a guardar el rubor y, cuando estaba en su mesa de luz, pisó -sin querer- a uno de los perritos. "Ay, perdón mi amor, no te vi!", expresó, en crisis por lo que había ocurrido.