Gran Hermano 2022: la famosa periodista que Alfa invitó a Pepino para celebrar San Valentín

En el ciclo de América TV sugirieron que Alfa está interesado en seducir a Ubfal. De hecho, Marcela Tauro reveló que el polémico ex Gran Hermano 2022 invitó a la referente del mundo del espectáculo a celebrar San Valentín en Pepino, el bar que él frecuenta.

La periodista se tomó con humor el tema, pero no respondió si aceptó la invitación del polémico personaje. ¿Será el inicio de un nuevo romance en la televisión?

El fuerte descargo de Laura Ubfal contra Alfa de Gran Hermano 2022: "Es misógino, mitómano y manipulador"

Anoche, Walter Alfa Santiago estuvo en el debate de Gran Hermano 2022 luego de haberse convertido en el último eliminado del reality de Telefe.

Este martes en Intrusos (América TV), después del cara a cara con el hombre de Tigre, Laura Ubfal hizo una análisis de su personalidad y del juego que mostró dentro del programa.

"¿Quieren la lista? Es mitómano, megalómano, homofóbico, transfóbico, misógino y manipulador. Es un tipo vivísimo, simpático y todo el país sabe quién es Alfa", sostuvo la periodista.

"Él dice que es un tipo de 60 años y que ya no va a cambiar. ¿Por qué? Es un tipo de 60 años... pero ¿por qué no puede cambiar?", señaló Flor de la V sobre el ex GH. "De esa manera se justifica", acotó Ubfal.

Por último, la periodista remarcó que tuvo la oportunidad de decirle todo lo que pensaba. "Lo que digo acá, se lo dije en la cara en el debate", sentenció.