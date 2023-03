Gran Hermano 2022: por primera vez la mamá de La Tora habló sobre los destratos de su hija dentro de la casa

Así, tras haber salido de la casa, Gladys charló con LAM (América TV) y habló a las claras sobre la relación que mantiene con su hija. "En un momento, se te vio angustiada y se vio en el afuera también. Se decía que Lucila te había hablado mal y que vos habías llorado con Romina" le consultó la cronista.

"Me puse a llorar pero fue por otra cosa. Decían el maltrato de la hija hacia la mamá pero nada que ver. Yo creo que me cuidaba por demás y se vio quizás feo" aseguró la madre de Lucila.

Al tiempo que detalló el motivo de sus lágrimas: "Yo estaba llorando en la cocina porque estábamos hablando del Covid y justo Lucila y Román, mi otro hijo, tenían un amigo que siempre venía a ver los partidos de visitante de un equipo. Él falleció por el Covid. Me acordé que fui al velorio porque no se podía ni ir, ni entrar. Entonces, me re angustié porque tenía 31 años".

Claro que esa primera explicación Gladys, la mamá de La Tora Lucila Villar, remarcó que nunca sintió maltrato por parte de su hija mientras estuvo dentro Gran Hermano 2022: "Me hizo muy mal eso y me puse a llorar. Justo estaba Romina al lado pero nada que ver. Lloraba por el amigo de Lu, no por el maltrato. Eso no, nunca jamás".

Y agregó: "Podemos tener diferencias como toda madre e hija. Obviamente, que siempre las tuvimos pero ahora es como que no se debe decir tal o cual cosa y bueno, aprendo de eso. Incluso ella, a veces le digo: 'Lu, no me gusta tal cosa'. Ella me dice: 'Bueno, mami'. Al otro día viene y me dice: 'Tenías razón'. Esas cosas de madre e hija todas las tenemos seguramente".

En tanto, consultada sobre si le molesta que se hable de esto en los medios, la mamá de La Tora dijo segura: "Amo a Lucila y ella me ama a mí. Sé que es así y siempre va a ser así".

Y concluyó dejando claro su incomodidad por todo esto, pero siempre apoyando las decisiones de su hija. "Me molesta que hablen de esto pero porque no es así. Hay veces que uno quisiera aclarar pero sé que es un show. Trato de no leer más nada. Y hacerle el aguante a ella. Saco de donde no tengo y ahí estoy", cerró Gladys.