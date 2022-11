Gran Hermano 2022: se conoció quién hizo la espontánea

Embed

Este miércoles en LAM (América TV), Ángel de Brito se anticipó a la próxima gala de nominación y reveló: "Coti hizo la nominación espontánea".

Aún no se sabe para quiénes fueron los votos de Coti. Lo cierto es que hoy el principal enemigo de la correntina es Alfa porque no tienen una buena convivencia.

coti romero.jpeg

Qué estrategia pensó El Wandi para evadir la cárcel

Este miércoles, el tiktoker El Wandi estuvo en Intrusos (América TV) y habló de su hazaña en la casa de Gran Hermano 2022: "Un amigo me dice 'vos sabías que acá está GH, lo querés aprovechar... aprovechalo'. Y ahí arrancó básicamente".

En medio de la nota, Pablo Layús advirtió que le resultaba extraño que todo se haya dado de forma tan improvisada. "Él repite todo el tiempo: 'no fue armado, no fue armado, es mi contenido'.... porque no puede decir 'lo pensamos con unos amigos' por el tema judicial", señaló el periodista.

El cordobés instaló su sospecha: "Está asesorado". El Wanda se sonrió, le guiñó el ojo y no hizo más declaraciones. "No tengo miedo", sentenció el joven.