Grave denuncia contra Tomás Holder en Uruguay que involucra a menores de edad

El video rápidamente viralizado entre los estudiantes del colegio, despertó la preocupación de los padres que denunciaron ante las autoridades del instituto, motivando la investigación interna y el envío de un comunicado sobre este incidente.

¨Queridas familias:

Nos comunicamos en esta oportunidad para informarles sobre una situación viral que nos llega. Hace unos días, recibimos un video publicado en Instagram, de una persona que aparentemente ha participado de un reality en Argentina, haciendo un comentario absolutamente inapropiado, al pasar frente a la sede de secundaria de nuestra institución.

Ante esta situación consultamos con el Departamento Jurídico del colegio que comenzó a investigar y se concluyó que era un video en broma, por una relación familiar con un estudiante, que, al recibirlo, lo reenvió a otros compañeros y al ser un personaje popular entre los jóvenes, el mismo se viralizó.

Estos dichos nada felices los repudiamos con el mayor énfasis. En esta misma línea, queremos expresarles que están llegando a la salida del colegio empresas que ofrecen viajes para jóvenes, que hablan con los estudiantes en la calle, les ofrecen regalos (pulseras, bebidas, etc.). Desde la institución se les ha pedido que se retiren de la entrada, que si quieren ofrecer algo es a los padres, debido a que los estudiantes son menores, pero siguen viniendo, y al estar en la vía pública no tenemos potestad para evitarlo.

Sería importante que puedan conversar con sus hijos acerca de estas situaciones para prevenir cualquier inconveniente.

Desde la institución, en los espacios de taller, se tratarán estos temas.

Con afecto,

Equipo Areteia Bimbully¨

La del estribo.

Pero la sorpresa mayor fue cuando un importante shopping de Uruguay, ubicado cerca del Aeropuerto, había contactado al mediático para realizar una presencia, coordinando la fecha del domingo 24 de abril, pasajes de avión y demás gastos. Por motivos que aún no ha explicado, habría plantado a sus fans y a la organización del shopping.

El curioso video de la mamá de Tomás Holder para entrar a Gran Hermano 2023

Luego del incontenible llanto de Tomás Holder tras ser confirmado para el Bailando 2023, quien se volvió viral desde las redes fue su madre, Gisela Gordillo, quien envió su video a la producción de Gran Hermano 2023 para ingresar al reality.

La mamá de Holder, ex participante de GH 2022, compartió un video a través de su cuenta de TikTok en el que aparece presentándose y dando una curiosa descripción de su personalidad y lo que podría aportar en la casa.

"Hola, Gran Hermano. ¿Cómo estás? Soy Gisela Gordillo, soy de la ciudad de Rosario y soy podóloga”, comenzó Gisela su video casero.

Y agregó: “Tengo tres hijos, uno facherísimo de 22 años, una princesa de 10 y un chiquitito de 9. Me hice conocida por ser una mamá luchona, defensora de sus hijos, y por algún escandalito mediático".

Luego continuó: "Soy bastante intensa, voy al frente y siempre quiero tener la razón. Me encanta hacer un montón de cosas de la casa, no cocino y me encanta hablar de sexo".

"Me parece que va a ser un personaje que va a dar que hablar. Me encanta ser sexy 24/7, soy la mami que esa casa necesita. Pensá en mí", finalizó la madre de Tomás Holder.

¿Podrá entrar al popular reality?