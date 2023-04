El escándalo de Tomás Holder de Gran Hermano 2022 en Uruguay: "Están re calientes"

Embed

El community manager del programa de América TV también mencionó las exigencias del primer eliminado del reality: "Dentro de las negociaciones, Holder pidió el mismo caché que Nacho Castañares, el finalista de Gran Hermano 2022, y le sorprendió mucho al shopping que él dijo: 'yo no voy en barco, denme dos pasajes avión', algo a lo que accedieron".

Ochoa continuó con el relato y detalló: "Obviamente le dieron a Holder todo lo que quería, pero él nunca se subió al avión, nunca fue a Uruguay y dejó colgadas todas las acciones que tenía pautadas con este shopping".

Por último, afirmó que hay muchos problemas con la empresa uruguaya: "Nada de lo pautado sucedió, el shopping no pudo tener a Tomás Holder y obviamente están re calientes".

El curioso video de la mamá de Tomás Holder para entrar a Gran Hermano 2023: "Me encanta ser..."

Luego del incontenible llanto de Tomás Holder tras ser confirmado para el Bailando 2023, quien se volvió viral desde las redes fue su madre, Gisela Gordillo, quien envió su video a la producción de Gran Hermano 2023 para ingresar al reality.

La mamá de Holder, ex participante de GH 2022, compartió un video a través de su cuenta de TikTok en el que aparece presentándose y dando una curiosa descripción de su personalidad y lo que podría aportar en la casa.

"Hola, Gran Hermano. ¿Cómo estás? Soy Gisela Gordillo, soy de la ciudad de Rosario y soy podóloga”, comenzó Gisela su video casero.

Y agregó: “Tengo tres hijos, uno facherísimo de 22 años, una princesa de 10 y un chiquitito de 9. Me hice conocida por ser una mamá luchona, defensora de sus hijos, y por algún escandalito mediático".

Luego continuó: "Soy bastante intensa, voy al frente y siempre quiero tener la razón. Me encanta hacer un montón de cosas de la casa, no cocino y me encanta hablar de sexo".

"Me parece que va a ser un personaje que va a dar que hablar. Me encanta ser sexy 24/7, soy la mami que esa casa necesita. Pensá en mí", finalizó la madre de Tomás Holder.

¿Podrá entrar al popular reality?