Martín Bossi cumplió 50 años y recibió una gran sorpresa de su verdadero amor

Desde Marcelo Tinelli a Adrián Suar, pasando por Federico Hoppe y sus productores: Diego Djeredjian, Luis Penna, Ezequiel Corbo, además del director de cine y teatro Marcos Carnevale, la actriz Eleonora Wexler, Luly Drozdek y su marido Hernán Nisembaum, Stefi Berardi, Alina Moine, Jorge “Carna” Crivelli y su mujer Claudia, como Larry de Clay, y muchos más amigos de la infancia, la adolescencia y de su profesión se reunieron para cantarle el feliz cumpleaños a un artista que hoy está batiendo récord de recaudaciones en la gira teatral nacional e internacional de su premiado “Bossi Live show”.

El actor compartió un emotivo video en Instagram en el que expresa su gratitud hacia todos quienes lo han acompañado a lo largo de los años. Inició su mensaje diciendo: "Cincuenta años. Hoy cumplo cincuenta años. Cincuenta años en los que bailé, canté, actué, me disfracé 1500 veces, y disfruté del fútbol y del tenis hasta el hartazgo". Prosiguió diciendo: "He hecho amigos, me he enamorado, he conocido al sol, a la luna, a Dios; he sufrido, me rompieron el corazón, he ganado y he perdido".

En la noche de este viernes 26 de abril Marcelo Tinelli fue a ver a Martín Bossi al teatro Metropolitan de la Avenida Corrientes. El empresario y conductor llegó a ver el premiado y exitoso “Bossi Live Comedy” sin la modelo y actriz peruana Milett Figueroa.

Mientras para algunos medios la relación continúa y para otros la relación llegó a su fin sin que haya manera de continuar, Tinelli llegó a ver a Bossi en compañía de su primo hermano el musico Luciano José Giugno conocido popularmente como “el Tirri”.

Tinelli fue recibido por el productor teatral Román Vargas, primo de Bossi y el productor Claudio Salomone; ubicándose en la sexta fila acompañado por los productores Federico Hoppe y Ezequiel Corbo. En la sala teatral que se encontraba con localidades totalmente agotadas también se encontraba la actriz y vedette Amalia “Yuyito” González ubicada en un palco avant scene.

A lo largo del espectáculo, Marcelo rio a carcajadas y también se emocionó hasta las lágrimas en el monólogo final del humorista que todas las noches es ovacionado de pie por el público. Claro que al término de la función, el conductor junto al Tirri, Federico Hoppe y Ezequiel Corbo, fue a felicitar a Bossi y a los pocos minutos Tinelli subió a su Instagram y redes sociales una foto junto Martín y un texto donde se lee: “Cuánta emoción LPM!!! Qué show del carajo! Me reí y me emocioné como hacía mucho no me pasaba! Te admiro y te amo Martín Bossi”.

En tanto, luego de la función los dos fueron a comer a Il Ombu la tratoría italiana y a la comida se les unieron el Tirri, Federico Hoppe, Ezequiel Corbo y Claudio Salomone, donde como no podía ser de otra manera, hablaron del próximo proyecto que los unirá.