En 1992 fundó su primera banda, "Luz Mala", y posteriormente colaboró como músico y productor para artistas destacados como Andrés Calamaro, Mercedes Sosa y Enanitos Verdes. Tras trasladarse a Madrid en 2002, lanzó su carrera solista, consolidándose internacionalmente con éxitos como "Nada fue un error" y "Antes que ver el sol".

A lo largo de su carrera, COTI se hizo grande en el mundo de la canción de habla hispana por la popularidad de sus canciones y la venta de sus discos, instalándose como un símbolo cultural en el mercado internacional. Logró el #1 en rankings de diferentes países. Obtuvo galardones de Disco de Oro, Platino y Doble Platino en España, Argentina, México y Colombia.

Dos veces ganador del Premio Grammy, Premio Ondas en España, Premio Gardel, Premio Oye en México, 12 Premios ASCAP en USA como songwriter. Alcanzó el #1 en Billboard con varias de sus canciones.

En su rol de productor artístico sigue sumando créditos trabajando con grupos como Enanitos Verdes, Guasones, Turf e Indios , entre otros. Siempre dejando clara su impronta e identidad sonora.

“Serenata en Mi Mayor para un amor y un atardecer”, disco lanzado en 1015, es un álbum de diez canciones que se edita originalmente en formato vinilo, sin singles ni adelantos digitales. Una declaración de principios y de estilo: un disco que se abre como un refugio y se sostiene en el tiempo.

Compuesto, interpretado y producido por Coti, con Max Miglin y Nico Cotton en la coproducción, el trabajo fue grabado entre Buenos Aires y Madrid. Desde su concepción, la obra defiende una premisa esencial: toda la música fue interpretada por músicos reales, sin instrumentos virtuales, sin samples, sin inteligencia artificial.

En lo sonoro, transita el territorio del rock de autor contemporáneo, con guiños al AOR (Adul Oriented Rock), al pop sofisticado y la música rioplatense, en un equilibrio preciso entre melancolía, ironía y calma espiritual.