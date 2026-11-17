Así las cosas, y aunque sin ahondar en la situación de las niñas, Adrián Pallares apeló al sentido común y planteó cómo será el contacto del futbolista con sus hijas de ahora en mas: "Son menores, no nos vamos a meter en eso pero lo cierto es que la abuela dice que se lleva muy bien y él es el nexo hasta este momento. Si estaba difícil que las chicas vieran a su padre con él como nexo, sin él va a estar imposible".

Qué argumenta Mauro Icardi para pedir una perimetral para él y sus hijas contra Martín Migueles

Fue luego de esta introducción que Rodrigo Lussich procedió a leer la presentación judicial de Mauro Icardi, en la que describió los hechos que cataloga como amenazas hacia su persona de parte de Martín Migueles.

"El 6 de noviembre, en horas de la tarde, el personal policial se constituyó en mi domicilio con motivo de una denuncia formulada en mi contra por la señora Wanda Solange Nara, quien concurrió acompañada por el señor Martín Migueles. En ese contexto y en presencia del personal actuante, el señor Migueles se dirigió a mí en términos intimidatorios. Me anunció que me iba a romper la boca y que cuando me cruzara me iba a tener que parar de manos. La expresión con la que dejó en claro su propósito de agredirme físicamente", denunció el futbolista.

Al tiempo que continuó: "Sus palabras no fueron proferidas al pasar ni en el calor de un intercambio, sino de manera deliberada y frente a todos los presentes". Asimismo, Icardi señala que Migueles ha exhibido un comportamiento violento y lo que resulta aún más grave, "un franco desprecio por la autoridad".

Es por eso que argumentó que "las amenazas que motivan estas actuaciones no fueron proferidas en la intimidad ni lejos de la mirada de terceros, sino frente al personal policial que se encontraba en el lugar con total impunidad y desinterés de terceros por las consecuencias que pudiera tener".

"Si delante de los policías me dijo todo eso, imagínense si no hay presencia policial o si no hay una perimetral o una cautelar que lo impida o lo detenga. La prohibición de acercamiento es en estas condiciones la única herramienta idónea para guardar mi integridad y la de mis hijas", señaló en una larga exposición tras la cual solicitó se le imponga a la pareja de Wanda Nara una medida perimetral para que no se le acerque a él ni a sus hijas.

Ahora habrá que esperar que la Justicia se expida para saber si le conceden al rosarino su pedido, lo que sería claramente la victoria de una de las interminables batallas en la declarada guerra entre Mauro Icardi y Wanda Nara, con sus respectivas parejas.