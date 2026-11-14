María Becerra deslumbró con un impactante show 360°: las imágenes de una noche inolvidable

María Becerra continuará su paso por Buenos Aires con fechas agotadas para los días 14, 15, 17, 18, 19, 26 y 17 de noviembre y para el 2027 continuará los días 06 de febrero (agotado) y 07 de febrero (nueva fecha), donde aún quedan entradas disponibles con todos los medios de pago y un beneficio de 6 cuotas sin interés con tarjetas de Banco Macro Visa a través de www.movistararena.com.ar.

Acerca de María Becerra

Maria Becerra cuenta con más de 18 millones de oyentes mensuales en Spotify, más de 5 millones de suscriptores en su canal oficial de Youtube, y acumula más de 12 mil millones de visitas entre todos sus videoclips.

A lo largo de 2024, se consolidó como una de las artistas más importantes de la música latinoamericana. En enero fue parte de la celebración de Año Nuevo en Times Square, frente a más de 50 mil personas. En febrero fue convocada como jurado del Festival de Viña del Mar, donde también protagonizó el show de cierre del evento de habla hispana más relevante del continente.

En marzo hizo historia al convertirse en la primera artista mujer argentina en presentarse en el Estadio River Plate, con dos funciones sold out en tiempo récord ante más de 130 mil personas. En abril, debutó en el escenario del Festival Coachella, invitada por J Balvin para interpretar su hit global ¿Qué Más Pues?. En mayo presentó Imán, y en octubre compartió Sexo Es La Moda junto a Yandel, además estrenó Agora.

Cerrando 2024, sorprendió con su versión bilingüe de Jingle Bell Rock, una adaptación oficial en la que sumó su voz a la histórica grabación de Bobby Helms, incorporando nuevos versos en español.

Ya en marzo de 2025, lanzó Tatú, una balada romántica grabada en vivo ante 500 mil personas durante la Fiesta de la Confluencia en Neuquén. En mayo presentó Ramen Para Dos, una balada R&B junto a Paulo Londra, donde introdujo por primera vez a Shanina, uno de los alter egos que forman parte del universo conceptual de su próximo álbum. En julio estrenó Infinitos como el mar, la continuación visual de esa historia.

En agosto debutó como actriz en En el barro, serie original de Netflix, y presentó 7 vidas, la canción que funciona como cortina musical de la ficción y que encarna el universo emocional de Gladys, uno de los personajes de esta nueva etapa conceptual. En octubre reveló a JoJo —el alter ego más provocador del proyecto— y en noviembre lanzó QUIMERA, su tercer álbum de estudio y el trabajo más conceptual, íntimo y transformador de su carrera. En diciembre presentó oficialmente el álbum en el Estadio River Plate con un show 360° completamente sold out ante más de 170 mil personas, convirtiéndose en la única mujer argentina en presentarse en este estadio a máxima capacidad.