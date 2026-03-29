Furor por Anya Taylor-Joy en la F1: el guiño argentino que revolucionó las redes

En tono distendido, Fossaroli le comentó: “Me encanta tu acento. ¿Cómo lo mantenés?”, y ella devolvió con humor: “Igualmente”. Pero el momento que terminó de conquistar a todos llegó segundos después, cuando el periodista le preguntó por su vínculo con Argentina.

Anya Taylor-Joy

“Sí, me encanta. Perdón, amor, estoy tratando de agarrar todos mis amigos, pero un gustazo. Que disfruten”, dijo Anya mientras intentaba reencontrarse con su grupo en el paddock.

Esa frase, simple pero cargada de identidad, fue suficiente para desatar una avalancha de reacciones en redes sociales. Los usuarios no tardaron en apropiarse del momento con mensajes como: “Princesa de la Nación”; “Es más argentina que el dulce de leche”; “Un gustazo le tira. La amo”; “Más argentina que el mate”; y “Anya me dice ‘perdón, amor’ y le pregunto qué somos”.

Lejos de ser un gesto aislado, el cariño de Taylor-Joy por Argentina tiene raíces profundas. Aunque nació en Miami, vivió sus primeros años en Buenos Aires, donde aún reside gran parte de su familia. En distintas entrevistas, la actriz destacó ese vínculo: “Nací en Miami, pero nos mudamos inmediatamente a Argentina, donde todavía vive la mayor parte de mi familia, y estuve allí hasta los seis años”.

También recordó lo difícil que fue dejar el país: “Nos mudamos a Inglaterra, y aprendí inglés (recién) cuando tenía ocho años. Era terca y quería irme a casa y no entendía Londres en absoluto”.

Con el paso del tiempo, esa experiencia tomó otro significado: “Mi papá es escocés-argentino y mi mamá afro-española, y la situación política en Argentina se estaba volviendo tan grave que querían que sus hijos crecieran en un ambiente sin miedo”.

Hoy, ya consolidada como una estrella internacional, mantiene intacta esa conexión emocional: “Vengo de muchos lugares diferentes, pero creo que mi calidez y mi forma de ver la vida son de Argentina. Estoy muy agradecida por esa parte de mi historia. Me siento muy orgullosa de venir de Argentina”.

Entre motores, celebridades y el ritmo frenético de la F1, bastó una frase para que Anya volviera a reafirmar ese lazo. Un “Perdón, amor” que no solo se volvió viral, sino que también confirmó que, incluso en la cima del mundo, su esencia argentina sigue más presente que nunca.