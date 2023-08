 Javier Milei apuntó contra Lali Espósito y los artistas "que viven del Estado".

TUIT LALI.jpg

En una nota con Jonatan Viale para Radio Rivadavia, el economista Javier Milei se refirió al mensaje de la cantante y fue muy irónico: "Perdón, pero no sé quién es Lali Espósito".

"Es una cantante, actriz", le explicó el conductor. "Está bien, pero que se yo, yo escucho los Rolling Stones. Escucho los Rolling Stones o música clásica. No soy muy idóneo en música popular", remarcó el candidato a presidente.

Embed

Javier Milei volvió a apuntar contra Lali Espósito y los artistas "que viven del Estado"

En una nota con A la tarde (América TV), el candidato a presidente por La libertad avanza, Javier Milei, volvió a hacer alusión al tuit de Lali Espósito, que expresó su descontento con el resultado de las PASO 2023.

"A partir de la polémica que se generó con Lali, ¿vos pensás que fue una declaración justa la tuya?", le consultó el notero, Matías Vázquez. "A mí me preguntaron y yo dije que me gustan los Rolling Stones. No sé lo que dijo", contestó el economista.

"Dijo que le daba miedo cómo salió la elección. Que le parecía peligroso", le dijo el cronista. "Yo lo que digo es que la libertad no es peligro. Un sistema basado en la libertad es lo mejor que nos puede pasar", explicó Milei.

En el cierre de la entrevista, el notero le preguntó por los artistas que han tenido apoyo del Gobierno: "Si vos llegás a ser presidente, ¿qué va a pasar con los artistas que son contratados por el Estado?". "Justamente, los que son contratados por el estado son parte del problema y no de la solución. Hay artistas que viven del Estado, del esfuerzo ajeno, de la plata que se le roba a los argentinos de bien vía impuestos", sentenció.