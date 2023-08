La tajante reacción de la mamá de Lali Espósito tras el cruce de su hija con Javier Milei

Lali además admitió que recibió varios mensajes agresivos en las redes luego de su reacción angustiada por la decisión popular.

Majo se comunicó a través de un mensaje con un periodista de Radio Mitre al ser consultada por la actitud de su hija.

Juan Etchegoyen explicó que “le pregunté a la mamá de Lali si tenía ganas de decir algo ante este enfrentamiento porque todo el mundo está hablando de su hija y de Milei”.

“Lo que me dice Majo es ´nada para decir´. Me escribió ese textual claro con una intención clara, no darle importancia a lo que pasó, pero esa frase dice mucho también o por lo menos a mí me da para pensar algo”, contó el periodista sobre la reacción de Majo Riera.

Los llamativos resultados de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) sorprendieron a más de uno y los famosos se expresaron al respecto, luego de que Javier Milei (La Libertad Avanza) se convirtiera en el candidato más votado.

Lali Espósito, una de las artistas que se refirió a las elecciones de este domingo, fue contundente con su mensaje y tuiteó: "Qué peligroso. Qué triste".

La publicación, que tuvo más de 64 mil likes, recibió varios comentarios a favor del libertario. "Peligroso es vivir con 120% de inflación y 50% de pobreza, genia"; "Peligroso es el peronismo Lali. Nadie puede tenerle miedo a la libertad, salvo los esclavos"; "Peligrosos son los que están", decían algunos de los mensajes.

Horas antes, la cantante pop había escrito en sus redes sociales: “¿Ya votaron, che? Cuenten”.Ahí, Moria Casán, muy compinche con Lali, le había respondido: “Por votar. Con ganas de penetrar la urna. ¡Aguante la democracia! Love, reina”.