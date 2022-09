Justin Bieber: escándalo por la posible cancelación de sus shows en Argentina

En el marco de su gira "Justice World Tour", el cantante canadiense había informado sobre sus shows que causaron enorme expectativa entre sus fans.

A la espera del anuncio oficial -que sería dado por el propio cantante en sus redes-, por estas horas hay mucha tristeza y desolación entre sus fans.

Además, según informó el medio La Plata 1, las presentaciones en el Estadio Único habrían sido suspendidas por cuestiones de "salud mental". Este miércoles Bieber iba a presentarse en Chile pero, pero por los mismos motivos, también habría quedado suspendido. Cabe destacar que el domingo por la noche se presentó en Brasil, en el festival Rock in Rio e inmediatamente después del show, Justin se volvió hacia Los Angeles.

justin-bieber-argentina.jpg

Justin Bieber contó el grave problema de salud que padece y preocupó a sus fans

Justin Bieber grabó un video que compartió el viernes desde su cuenta oficial de Instagram donde contó el problema físico que viene atravesando y por el que tuvo que suspender sus próximos shows.

El cantante canadiense de 28 años, que cuenta con millones de seguidores en las redes y en todo el mundo, confesó que sufre de parálisis en la mitad del rostro por un virus.

El artista explicó que a raíz de esta complicación física debió suspender sus próximos conciertos debido a que sufre del síndrome de Ramsay Hunt y no puede brindar un show en óptimas condiciones.

"IMPORTANTE POR FAVOR MIRAR. Los amo chicos y manténganme en sus oraciones", expresó en su posteo Justin Bieber y luego comentó qué le sucede en un video.

“Así que para aquellos que están frustrados por las cancelaciones de mis próximos shows, sólo estoy, obviamente, físicamente no capaz de hacerlos. Esto es bastante grave, como pueden ver. Desearía que no fuera el caso, pero obviamente mi cuerpo me está diciendo que tengo que calmarme”, dijo Justin.

Sobre el final, agradeció las muestras de apoyo que recibió de sus fanáticos: "Los amo", expresó, y su posteo se llenó de comentarios deseándole una pronta recuperación.

