La impensada traición de las hijas de Wanda Nara a Mauro Icardi ante su regreso a la Argentina

Las hijas de Wanda y Mauro estuvieron acompañadas por Nora Colosimo, madre de la conductora de MasterChef Celebrity, y disfrutaron todos juntos del casamiento del tío Guido junto a otros miembros de la familia, reforzando la decisión de Wanda de que sus hijas no pierdan el contacto y vínculo con la familia de su ex.

Icardi estuvo ausente al importante momento de su hermano y tampoco habría respondido a la invitación, lo que marca la distancia y diferencias que existirían en la familia del futbolista.

En una de las postales que se conoció de la boda, las hijas de Mauro y Wanda estuvieron felices compartiendo un momento de charla con su abuelo Juan Carlos y también con Guido y Micaela, los grandes protagonistas del evento.

Cabe recordar que Wanda estuvo ausente ya se encontraba justo de viaje en el exterior con Martín Migueles.

wanda nara mauro icardi hijas en rosario con la familia paterna

wanda nara mauro icardi hijas en el casamiento de guido icardi

guido icardi con sus sobrinas

Guido Icardi explicó el motivo de la marcada distancia con Mauro Icardi

Guido Icardi habló en vivo en el programa Infama (América Tv) y apuntó sin filtros contra su hermano Mauro Icardi, con frases que dejaron al descubierto una interna familiar cada vez más tensa.

El joven dejó en claro que el distanciamiento sigue más vigente que nunca y uno de los momentos más picantes de la charla con Marcela Tauro llegó cuando reveló qué pasó tras saludarlo por su cumpleaños.

“Creo que me clavó el visto”, lanzó Guido, con una mezcla de ironía y dolor por la acción del futbolista. Según explicó, venían acercándose de a poco, pero ese gesto volvió a congelar cualquier intento de recomposición.

“No tenemos ninguna razón como para que esté enojado con nosotros… Quizás le damos vergüenza. Es triste pensarlo, pero no tengo otra respuesta”, comentó con total crudeza. En esa misma línea, Guido Icardi dejó flotando otra posibilidad del alejamiento del deportista de su familia: “El éxito se le subió”.

El conflicto, según contó, no es solo con él. Guido reveló que el futbolista también se distanció de su papá: “Con mi papá no habla desde hace un par de meses también”, expuso sobre la interna en la familia.

Y consultado por la personalidad de Mauro Icardi, confirmó que es celoso y que disfruta de la exposición: “Le gusta el éxito, que se hable, ser el centro de atención”, explicó sin vueltas, aunque aclaró que las cuestiones de su matrimonio son privadas y solo las conocen los protagonistas.