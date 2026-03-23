Murió Rómulo Berruti a los 88 años: ícono del periodismo argentino

Ese programa fue una de las grandes éxitos de la televisión local que buscó darle un ímpetu diferente al séptimo arte en la pantalla chica argentina.

Rómulo Berruti

Quién era Rómulo Berruti, el periodista de “Función Privada” que murió a los 88 años

El periodismo y la cultura argentina están de luto tras la muerte de Rómulo Berruti, histórico crítico de cine y una de las caras más reconocidas de la televisión cultural. Tenía 88 años.

Nacido el 23 de octubre de 1937, Berruti dedicó toda su vida al periodismo. Desde 1960 desarrolló una extensa trayectoria en medios gráficos, radiales y televisivos, consolidándose como una voz autorizada en el mundo del cine.

Pasó por redacciones emblemáticas como las de los diarios El Mundo y Crítica, y trabajó durante dos décadas en Clarín, donde llegó a ser jefe de la sección de espectáculos. Fue allí donde desplegó con mayor fuerza su pasión por el cine, con una mirada analítica que lo convirtió en referente.

“Su compromiso con la cultura contribuyó a visibilizar el trabajo de artistas, creadores y trabajadores del sector en todo el país”, destacaron desde la entidad que reúne a los actores.

En radio también dejó su huella con distintos programas en los que analizaba, semana a semana, los estrenos cinematográficos con un estilo claro y directo.

Pero su mayor reconocimiento llegó en la televisión. Junto a su amigo y colega Carlos Morelli, condujo Función Privada, el emblemático ciclo que se emitió entre 1983 y 2001. Durante 18 años ininterrumpidos, ambos se convirtieron en una referencia clave para la difusión del cine nacional, europeo y de autor en la Argentina.

El programa marcó una época no solo por su contenido, sino también por su identidad inconfundible. Aún hoy, muchos recuerdan la cortina musical de Amarcord, la película de Federico Fellini, compuesta por Nino Rota, que abría cada emisión y se volvió parte de la memoria colectiva.

Con su estilo descontracturado pero riguroso, Berruti logró acercar el cine a miles de espectadores y dejó una huella imborrable en el periodismo cultural argentino.