Mica Viciconte mostró la "gran prueba" de Allegra Cubero antes de su fiesta de 15 que hará estallar a Nicole Neumann

En las últimas semanas volvió a estallar el conflicto entre Nicole Neumann y Fabián Cubero después de que el ex futbolista se enteró que su ex le organizó un gran festejo a puro glamour de cumpleaños a su hija Allegra Cubero.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Mica Viciconte, pareja de Fabián Cubero, acompañó a Allegra Cubero a un momento clave antes de su nuevo festejo por sus 15 años en medio de la polémica con Nicole Neumann.
En las últimas semanas volvió a estallar el conflicto entre Nicole Neumann y Fabián Cubero después de que el ex futbolista se enteró que su ex le organizó un gran festejo a puro glamour de cumpleaños a su hija Allegra Cubero.
Esto hizo estallar de bronca a Poroto ya que en principio el acuerdo sostenía que la fiesta de 15 de su hija corría por su cuenta para el mes de abril y que la adolescente viajaba al exterior con la madre.
Lo cierto es que en este contexto de nuevas diferencias entre las partes, Mica Viciconte motró un momento importante en la preparación del gran evento programado para el mes de abril, que será el segundo festejo de cumpleaños de 15 de Allegra.
Desde su historias de Instagram, la pareja de Fabián Cubero mostró la prueba de maquillaje de la adolescente para su gran día, en el marco de los preparativos para que todo salga de manera perfecta.
“Bueno como saben nos estamos preparando porque se viene la fiesta de 15. Yo tengo que estar maquillada pero lo más importante es la cumpleañera que ahí está haciendo la prueba”, explicó Mica Viciconte a pura emoción mientras Allegra se encontraba en manos de la maquilladora.
Y agregó al pie de la grabación y con un palito encubierto para su enemiga Nicole Neumann: “La gran prueba de make up antes de la fiesta”, afirmó la madre del pequeño Luca.
Fabián Cubero no ocultó su malestar con Nicole Neumann por la fiesta de 15 años que le hizo a su hija Allegra Cubero y dejó en claro qué piensa de la actitud que tuvo la madre de sus tres hijas.
“Es un poco más de lo mismo. Es una situación bastante particular porque habíamos quedado con los abogados y entre nosotros que la fiesta iba a ser conmigo y el viaje con ella. Pero bueno, nos enteramos de que hizo una fiesta antes a la que nosotros estábamos armando de hace un año”, comenzó el ex futbolista en una nota con el programa SQP (América Tv).
Cubero dejó en claro que no estaba enterado de que la madre de sus hijas iba a organizar ese evento: "Me sorprendió porque el festejo que iban a hacer era en Punta del Este, el que vimos todos, nunca entendimos que iba a hacer otro cumpleaños de 15 acá porque justamenente no era lo que habíamos acordado".
"Nosotros venimos haciendo un esfuerzo muy grande desde el año pasado con el salón, que va a ser el 28 de abril, y venimos trabajando con ellos planificando en conjunto", continuó.
Y marcó muy molesto por lo sucedido: "La verdad que esto nos sorprende un poco porque era un acuerdo que ya teníamos hablado. Hay acuerdos firmados que no se respetan y tampoco se respeta la palabra de los abogados, que ya se había puesto de acuerdo al igual que nosotros que iba a hacer el viaje con ella y la fiesta con nosotros".