Karin Cohen habló de su polémica salida del Nueve y la cruel forma que se enteró: "Desprolijo"

"Yo sabía que el programa se iba a terminar en algún momento", dijo Karin. Y luego contó que un día minutos antes de salir al aire escuchó que Flor de la V anunciaba el nombre de Carmen Barbieri como la nueva conductora de su programa, algo que la incomodó mucho.

Embed

La propuesta de la conducción de su programa le llegó a otras figuras como Graciela Alfano y Carmen, quienes rechazaron la oferta. "Me enteré por la tele", reconoció.

"Podía quedarme con nuevo contrato y eso no lo quisieron", reconoció Cohen. Luego, relató que ella aún al aire con el programa se dio cuenta que habían retirado el cartel con su rostro de los pasillos.

"Paso por el pasillo y ya no estaba mi cartel, fue hace un mes y medio, yo seguía estando en el canal. Es un símbolo. Sí, fue desprolijo", sentenció Karin Cohen sobre su salida de El Nueve.

karin cohen intrusos.jpg

El nuevo rumbo de Karin Cohen

"Me estoy concentrando en tema de coachuing, tengo ganas de hacer encuentros con mujeres, talleres y retiros", reconoció la conductora en su visita al ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Y agregó sobre su idea: "Llevar mujeres para hablar de cosas que nos pasan y las conversaciones difíciles que no podemos tener. Me encanta la neurociencia pero yo entro a un estudio de tele y me encanta, busco la cámara".