L-Gante traicionó a Wanda Nara y tuvo un inesperado acercamiento con La China Suárez

Ahora un nuevo hombre se interpuso entre ambas y se trata de nada más y nada menos que L-Gante. Sucede que la actriz había posteado una selfie mordiendo una llamativa cadena de oro, y la misma fue compartida por Elian minutos más tarde.

Esto generó una gran incertidumbre en los internautas y según informó Pochi de @gossipeame, todo se trataría de una colaboración musical entre ambos, cosa que el publico esperaba que suceda en primer lugar con Wanda.

"La China lo arrobó en oculto, me preguntan qué onda. Onda que se viene un tema juntos, me cuentan que la China habría estado bastante insistente con esta colaboración y L-Gante bastante confundido en si hacerla o no...", explicó la influencer.

L-Gante reveló cuál es su actual relación con Wanda Nara y cuándo fue la última vez que hablaron

Pasada ya su etapa de efervescencia mediática, actualmente L-Gante sigue adelante con su carrera artística y de visita en el piso de A la tarde (América TV) habló de todo un poco. Es por eso que no quedó afuera su comentadísima relación con Wanda Nara, en la que dejó entrever cuánto hubo de cierto en el supuesto romance entre ellos.

Consultado por la canción y el video hot que Wanda hizo junto a su marido, Mauro Icardi, el referente de la cumbia 420 disparó picante: “El tema se llama ‘Amor verdadero’ y será su amor verdadero. Lo nuestro fue una actuación para el videoclip. Obvio que tenemos un vínculo bastante bueno. A mí me importa bastante mantenerte con esa intriga a vos y a todos mis fanáticos y seguidores”.

Al tiempo que agregó seguro: “Imagínense lo que quieran, pero no llegamos ni a un beso”, mientras confesó que actualmente está soltero y sin compromiso alguno con ninguna mujer.

Así, al escuchar sus declaraciones, la periodista Cora Debarbieri intervino consultándole cuánto tiempo hace que no habla con Nara. Y la respuesta de Elián Valenzuela fue tajante. “Un día", remarcó y concluyó haciendo saber que mantienen una verdadera amistad al confiar: “Hablamos de cosas que hablás con una persona no la ves hace rato, mantener un vínculo ahí, tranquilo”.