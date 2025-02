La actitud de Selva que provocó la inmediata reacción de Chiara en Gran Hermano 2024

"El beso estuvo demás. Hay personas que eso no les gusta", fue la advertencia que le hizo Chiara a Selva. "A mí me gusta que me den cariño, pero hacelo cuando estoy despierta... hoy me asusté!", señaló la morocha.

"Perdón... perdón.... perdón. No lo hago más", exclamó la uruguaya. "No pidas perdón, yo te lo digo para que no se la agarren con vos", acotó Chiara.

Pese a que aceptó el consejo de la morocha, Selva advirtió que observa una clara división entre "los nuevos" y "los originales". "Entiendo que somos los nevos y, por esa razón, vamos a estar bajo la lupa. Está bien", sentenció.

Gran Hermano 2024: estos son los ocho nuevos participantes del reality

Este lunes, en la gala de Gran Hermano 2024(Telefe), ocho nuevos jugadores ingresaron a la casa más famosa del país para revolucionar el juego.

El primer participante que presentó el conductor Santiago del Moro fue Saif Yousef. El joven egipcio es hijo de diplomáticos y estudia odontología en la UBA.

saif_GH.jpg

Luego, ingresó la brasileña Gabriela Gianatassio. Ella vive en Argentina desde hace siete años y sueña con ser modelo. "Voy a entrar a la casa para brillar, lo prometo", aseguró.

gabriela_gh.jpg

Más adelante, se presentó Santiago 'Bati' Larrivey. El participante es contador y afirmó que es "muy controlador". Sobre el reality, sostuvo: "Gran Hermano es como un ajedrez".

bati_gh.jpg

A su vez, entró al reality la uruguaya Selva Pérez. "Soy un torbellino, soy la medialuna que querés mojar en el café con leche", bromeó la nueva participante.

selva_gh.jpg

También se presentó Lorenzo de Zuani. El salteño es estudiante de diseño industrial y aseguró que es "muy colgado, me olvido rápido de las cosas".

lorenzo_gh.jpg

La sexta jugadora que presentó Del Moro fue Lucía Patrone. La actriz, modelo y cantante vive en el barrio de Villa Devoto. “A esta casa le falta diversión", consideró. Antes de entrar a la casa, la participante se acercó a la tribuna para despedirse de sus amigos, entre ellos estaba Lauty Gram, expareja de la China Suárez, a quien saludó con un beso en la boca.

lucia_gh.jpg

Después entró Eugenia Ruiz. La jugadora es de Santiago del Estero, es actriz y le gusta hacer TikToks de chimentos.

eugenia_gh.jpg

Por último, entró el participante Marcelo Carro, quien es soltero y vive en Lanús. “Me encanta manipular, soy el villano”, remarcó.

marcelo carro_gh.jpg